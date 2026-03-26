Golpeada, la industria floral de Kenia

Isinya, Kenia.- La industria florícola de Kenia ha reportado pérdidas semanales de hasta 1,4 millones de dólares desde que comenzó la guerra con Irán, y los productores atribuyen las pérdidas a una caída de la demanda ya interrupciones en los envíos.

El Kenya Flower Council, una organización del sector privado que representa a productores y exportadores de flores cortadas y ornamentales en Kenia, informó el martes que el conflicto en curso ha provocado pérdidas de más de 4,2 millones de dólares en las últimas tres semanas.

"Estamos viendo una reducción del movimiento, retrasos en el traslado de los productos y rutas más largas, mientras que los precios son extremadamente altos", declaró a The Associated Press el director ejecutivo de KFC, Clement Tulezi. "La semana pasada estábamos en 5,80 dólares el kilo, que es lo más alto que hemos tenido en los últimos 10 años".

El sector hortícola de Kenia, una de sus industrias más importantes, ingresa más de 800 millones de dólares al año, según el Banco Central de Kenia.

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Normalmente, las exportaciones directas de flores a Oriente Medio representan alrededor del 30% del negocio de Isinya Flower Farms y hasta el 15% a nivel nacional, mientras que Europa es su mayor mercado, con hasta el 70%.