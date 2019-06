Google Maps extravía a conductores de Colorado que iban al aeropuerto

Varios de los automovilistas que se vieron en esa situación a principios de esta semana compartieron en los medios su experiencia de estar "totalmente perdidos".



Ante la urgencia de no perder sus vuelos algunos, o de no retrasarse para recoger pasajeros en la terminal aérea otros, los conductores usaron Google Maps en sus teléfonos inteligentes para encontrar un "atajo", que los llevó a un camino rural secundario, intransitable por el barro que han dejado las lluvias de la semana pasada.



Desde el centro de Denver al aeropuerto (se conoce por sus siglas en inglés DIA) el camino más común es la Interestatal 70 y luego Peña Boulevard, pero 15 kilómetros de construcción en la I-70 y frecuentes atascos llevan a los conductores a buscar rutas alternativas.



La Patrulla de Caminos de Colorado y policías locales tuvieron que controlar la situación y rescatar a los atascados del lodo.



DIA fue inaugurado a mediados de la década de 1990 cuando Denver decidió cerrar el viejo aeropuerto, el Stapleton, porque había quedado en medio de la ciudad.



Para impedir que esa situación se repitiese, la ciudad de Denver firmó un acuerdo con otras adyacentes al DIA para mantener esa zona sin desarrollo urbano.



Pero ese acuerdo quedó sin efecto hace un par de años, permitiendo la construcción de viviendas y edificios comerciales en áreas hasta ese momento rurales.



De hecho, ha aparecido una nueva ciudad de hasta 60.000 personas, conocida popularmente como "Aerópolis", donde hasta hace poco tiempo solo había campos para cultivo.



Debido a la nueva construcción, calles rurales quedaron abiertas al público, pero esas arterias no están hechas para el tráfico de miles de vehículos cada día entre Denver y el DIA.



Sin embargo, las calles ahora figuran en Google Maps, que las ofrece como alternativas.



En declaraciones enviadas a la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés), Google Maps indicó que aunque "siempre" busca "proveer las mejores direcciones, pueden surgir problemas debido a circunstancias imprevistas, como condiciones climáticas o calidad de las rutas".



Google Maps pidió además que los conductores "respeten las leyes locales, se mantengan atentos y usen su mejor juicio al conducir".



Mientras tanto, la Patrulla de Caminos, la Policía local y las empresas constructoras se dieron a la tarea de señalizar mejor las calles rurales cerca del DIA para evitar atascos.