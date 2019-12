Greta: Líderes del carbono nos han traicionado

Madrid, Esp.- Medio millón de personas, según la organización, y 15.000 según la Policía, participaron en Madrid en la gran Marcha por el Clima, capitaneados por el movimiento juvenil Fridays for Future y Juventud por el Clima y su inspiradora, Greta Thunberg.

Thumberg, que abandonó la manifestación al inicio por motivos de seguridad, reapareció al final sobre el escenario para abroncar a los dirigentes políticos, a los "líderes del carbono", a quienes acusó de traicionar a la gente.

En ambiente festivo, los manifestantes avanzaron por la arteria principal de Madrid encabezados por una gran pancarta en la que se podía leer en español e inglés "El mundo despertó a la emergencia climática" (The world has woken to the climate emergency).

Otros mensajes rezaban lemas como "El planeta seguirá existiendo, nosotros nos iremos extinguiendo" o "Cambia tu vida, no tu clima", y se escucharon gritos como "Ni un grado más, ni una especie menos", "Menos emisiones y más soluciones" y otros alusivos a la Cumbre del Clima, que calificaban de "farsa".

La manifestación inició su recorrido encabezada por los jóvenes del movimiento Fridays For Future (FFF), representantes indígenas chilenos, sindicalistas y ecologistas, que atendieron a los medios para subrayar su compromiso con la defensa del planeta.

"El cambio viene os guste o no", avisó a los políticos la activista climática Greta Thuberg, que se dirigió a las 500.000 personas que según la organización secundaron la Marcha por el Clima y a quienes dijo enérgica que los líderes "del carbono" han "traicionado" a la gente y no hay que dejar que "se salgan con la suya".

En su intervención, con la que se cerró la Marcha por el Clima de Madrid, la adolescente subrayó que los políticos "tienen que hacer su trabajo".

"Estamos saliendo de nuestra zona de confort diciendo a la gente que tiene una responsabilidad para preservar el futuro y las generaciones actuales. La esperanza no reside dentro de los muros de la Cop25 sino en la calle con todos vosotros", enfatizó la joven activista.

Habló en español

Habló Greta Thunberg y las miles de personas que la esperaban en el punto final de la manifestación guardaron silencio. Y lo hizo en español: "Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por venir".

"¡Gracias a ti!", le respondió su público, jóvenes, mayores, niños, que le habían esperado durante varias horas al pie del escenario instalado en el Paseo de la Castellana, arteria principal de la capital española.