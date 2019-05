Guaidó dice que Maduro no le verá "la cara de tonto"

"El grupo de contacto internacional nos invita, que quieren facilitar una solución y el régimen hace ruido. Noruega, un país que ha mediado conflictos en todo el mundo nos invita y quieren (el Gobierno) hacer ver eso como un diálogo (...) ¿ustedes creen que nos van a ver la cara de tontos? No señor", dijo Guaidó.



En un encuentro con simpatizantes en Barquisimeto, estado Lara (oeste), el líder opositor indicó que la oposición sí va a utilizar los mecanismos que les ofrece Noruega, el grupo internacional de contacto, el Grupo de Lima "para tres cosas: cese de usurpación (de Maduro), gobierno de transición y elecciones libres".



Señaló que la oposición se mantendrá protestando en las calles contra Maduro porque es el "único elemento" que tienen los venezolanos "de palanca para (el) cambio".



"¿Ustedes se van a dejar? Venezuela se va a dejar por un grupito de corruptos, ladrones, que quieren robarse a Venezuela", dijo al tiempo que apuntó que no se va a detener hasta lograr sacar a Maduro del poder.



El parlamentario se encuentra en Lara realizando una gira por varios sectores y ha visitado las largas filas que realizan los conductores en las estaciones de servicios ante la escasez de gasolina que afecta a buena parte del país.



Venezuela vive un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años tras ganar unas elecciones que fueron tachadas de fraudulentas la oposición, y en respuesta Guaidó se proclamó como presidente interino, contando con el reconocimiento de más de 50 países con EE.UU. a la cabeza.



Desde entonces, el conflicto político se ha agudizado y la Unión Europea (UE), así como países de América Latina, han impulsado mecanismos como el Grupo Internacional de Contacto para buscar una solución a la crisis de forma negociada.



Noruega también se ha ofrecido para ser medidor entre la oposición y el Gobierno de Maduro, aunque hasta el momento no se conocen mayores avances sobre una posible solución al conflicto. EFE