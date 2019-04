Guaidó invita a la marcha "más grande" el 1 de mayo para desalojar a Maduro

"Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela el próximo primero de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela, a exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela, a exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia", dijo en un "cabildo abierto" en una plaza de Caracas.



El líder opositor no fue claro en cuál será el destino de la marcha que ha convocado para un día en el que tradicionalmente el Gobierno llama a los trabajadores públicos a las calles a fin de que les manifiesten su respaldo y en conmemoración del Día Mundial del Trabajo.



Guaidó emprendió desde enero pasado, cuando se proclamó presidente encargado de Venezuela al invocar tres artículos de la Constitución, una lucha por desalojar del poder a Maduro, a quien considera un "usurpador" por haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas.



Como parte de esta lucha, el opositor puso en marcha en marzo pasado lo que denominó como "Operación Libertad" a fin de organizar una masiva movilización para "reclamar" la oficina del palacio presidencial de Miraflores, ubicado en el centro-oeste de la capital venezolana.



Según explicó en aquel momento, con la "operación" busca organizar a sus bases en lo que llamó "comités de ayuda y libertad", que según dijo hoy ya hay 3.100, y exigir a la Fuerza Armada y funcionarios públicos que se rebelen contra Maduro.



En el acto que encabezó, Guaidó volvió a insistir en que para lograr el "cese de la usurpación" de Maduro se necesita del apoyo de la Fuerza Armada venezolana.



"Para que esto tenga éxito ¿qué tiene que pasar? ¿a quién va dirigido esta exigencia? Porque ya sabemos que ni Maduro ni al régimen es, no tienen nada que dar, primero a la Fuerzas Armadas (...) que acompañen el legítimo petitorio de un pueblo que quiere, que necesita, que demanda vivir", dijo.



Señaló que la marcha del próximo 1 de mayo no será un "espacio de confrontación" con la Fuerza Armada sino de "construcción".



"No pretendemos que esto sea un choque contra escudos de militares que quieren cambiar, que también necesitan luz y agua, no. Lo contrario, que se sumen a esta gesta (...) que nos acompañen a llegar al destino que todos queremos", apuntó.



Asimismo, anunció que durante la próxima semana habrá más convocatorias de calle y actividades "propias" de los trabajadores públicos que le apoyan.



"Todos para las calles por el cese definitivo de la usurpación (...) que nos acompañen a llegar al destino que todos queremos", recalcó.



En el cabildo que Guaidó encabezó se rememoró el ocurrido el 19 de abril de 1810, cuando seis provincias de Venezuela desconocieron el mandato del capitán general Vicente Emparan, el representante máximo de la corona española en el país.



Ese hecho se conoce en Venezuela como el primer paso que llevó al territorio venezolano a liberarse de la corona española, un suceso que también fue recordado por el Gobierno de Maduro a través de redes sociales.



"En 1810 dimos el primer paso hacia la independencia, al desconocer la autoridad del imperio español en esta tierra. Con la misma rebeldía, hoy hacemos frente a nuevos imperios que pretenden robarnos nuestro sagrado tesoro; La Libertad. ¡Los Derrotaremos!", dijo en Twitter Maduro, quien constantemente asegura que EE.UU., busca apropiarse de las riquezas de Venezuela.



Mientras tanto, ministros y militares realizaron un acto conmemorativo por los 209 años del hecho con la izada de la bandera en el mausoleo del libertador, Simón Bolívar, ubicado en el centro-oeste de Caracas.