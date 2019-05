Guatemala dice que EEUU no informa de autopsias a menores muertos bajo su custodio

La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, aseguró que pese a las constantes notas diplomáticas de protesta que han enviado al Departamento de Estado estadounidense, no han tenido respuesta sobre las causas de las muertes de los cinco migrantes guatemaltecos en los últimos meses.



Es por ello que adelantó que ese tema será abordado con el secretario estadounidense de Seguridad, Kevin McAleenan, quien este lunes visita Guatemala para reunirse con el presidente, Jimmy Morales, como parte de una gira también por El Salvador y Honduras.



Jovel volvió este lunes a hacer un llamamiento a los padres de familia para que no migren con sus hijos menores a los Estados Unidos para evitar muertes y porque "no son una garantía" para ingresar a ese país.



"Creo que es necesario que todos nos unamos para hacer conciencia a los padres de familia para que no expongan a los menores", manifestó Jovel en una conferencia de prensa después de participar en la reunión semanal del Gabinete de Gobierno.



La ministra de Relaciones Exteriores comentó que a través de los consulados han estado dando seguimiento a los casos de los menores que han fallecido en los Estados Unidos, al menos cinco desde el pasado mes de diciembre.



Los restos de uno de ellos, fallecido el pasado 16 de abril cuando estaba en custodia de las autoridades estadounidense, llegaron a Guatemala el pasado sábado.



"Para nosotros es muy lamentable que los menores estén falleciendo y pedimos el apoyo a los medios de comunicación para que informen a los padres a que no expongan a sus hijos porque no son una garantía para ingresar a Estados Unidos", insistió.



Jovel dijo que pese a la campaña que mantiene la Cancillería, la información no está llegando a la población y que son los padres quienes llevan de la mano a sus hijos y los exponen a los riesgos en el trayecto migratorio.



En este sentido, estimó que en los centros de detención en Estados Unidos existen al menos medio millar de niños.



En las notas diplomáticas también "pedimos que se proteja a los menores no acompañados y los acompañados porque los niños son nuestra prioridad", expresó Jovel, quien reiteró que todos los días los cónsules verifican en los centros de detención el estado de salud de los menores.



En esas visitas se ha establecido que "están bien alimentados y en algunos centros hasta los tienen estudiando", pero aclaró que ello no es una excusa para que Guatemala se despreocupe de su situación.