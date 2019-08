Guatemala no podrá sostener acuerdo migratorio, dice presidente electo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo el martes que tal y como está suscrito el acuerdo de "tercer país seguro" firmado con Estados Unidos para recibir a miles de migrantes es insostenible.



En una entrevista con Televisa México, Giammattei indicó que el acuerdo debe ser analizado junto a otros convenios anexos y específicos firmados entre ambos países.

"Así como está la definición de tercer país seguro creo que Guatemala no está en condiciones de poderlo mantener", dijo. Desde que se dio a conocer el acuerdo Giammattei ha mantenido que el gobierno del saliente mandatario Jimmy Morales no informó las implicaciones que conlleva y ha dicho que el país no tiene las condiciones para recibir y atender a los migrantes.

Morales y de Donald Trump firmaron el 26 de julio un acuerdo que coloca a Guatemala como "tercer país seguro", lo que implica que podría recibir a miles de migrantes deportados y que utilizaron el territorio guatemalteco para llegar a Estados Unidos para que esperen aquí el resultado de sus solicitudes de asilo.

Aunque Estados Unidos utiliza el término de "tercer país seguro", Guatemala se ha negado a llamarlo así. El estatus surgió tras la firma en julio de 1951 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, donde se establece que cuando una persona sale de su país para solicitar asilo en otro lugar, este segundo Estado podrá negarse a recibirlo y enviarlo a un tercer país que considere puede darle las mismas atenciones.

Un juez estadounidense ha frenado las intenciones del gobierno de Trump de enviar fuera de sus territorios a migrantes para que esperen las respuestas a sus pedidos de asilo.

El acuerdo fue firmado en medio de amenazas de Estados Unidos a Guatemala de imponerle sanciones arancelarias a sus productos así como a las remesas que los guatemaltecos reciben de sus familiares.

De enero a la fecha, Estados Unidos ha deportado a 34.800 migrantes guatemaltecos.

Giammattei, quien tomará posesión el 14 de enero de 2020, ha dicho que la migración es "un proceso de abandono, marginación y exclusión social" y que deben ser atacadas las causas estructurales del origen de la migración con oportunidades de desarrollo.

"Yo no creo que sean muros físicos ni muros de armas los que vayan a detener la migración. Lo que detiene la migración es la construcción de muros de oportunidades", dijo.