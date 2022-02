Guatemala pide a Rusia "un cese inmediato" a sus agresiones a Ucrania

Ciudad de Guatemala, 24 feb (EFE).- El Gobierno de Guatemala pidió este jueves a Rusia "un cese inmediato a toda agresión" a Ucrania y se sumó a la "condena global" por "este acto injustificado que amenaza a la vida de cientos de miles de personas en esa región".



La Cancillería del país centroamericano expresó además en un comunicado de prensa "su profunda preocupación por la invasión" rusa "al territorio soberano de Ucrania", que considera también una amenaza "a la estabilidad y seguridad mundial".



El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó de igual forma su "solidaridad al pueblo y al Gobierno de Ucrania" ante el "ataque militar" ruso y "apela a las gestiones diplomáticas" para "un cese inmediato de toda agresión".



El Gobierno que preside Alejandro Giammattei exigió además "el desalojo inmediato de los territorios" ucranianos "ocupados por las fuerzas armadas rusas".



"Guatemala como país miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas y en observancia del derecho internacional, promoverá una ofensiva diplomática en los foros multilaterales para que se respete de manera irrestricta la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", añadió el canciller, Mario Búcaro.



Rusia lanzó, en la madrugada de este jueves, una operación militar a gran escala contra Ucrania que ha causado ya los primeros muertos, según fuentes ucranianas, mientras Moscú asegura que no ataca ciudades y que no existe amenaza para la población.



El Ejército ucraniano denunció que Rusia no sólo atacó infraestructuras militares, sino también martilleó poblaciones, donde se habrían producido muertos entre los civiles.