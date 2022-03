Guerra en Ucrania afecta alimentación a nivel mundial: ONU

La guerra en Ucrania ha creado "una catástrofe sobre otra" y tendrá un impacto global "más allá de todo lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial" debido a que los agricultores del país que era el granero del mundo están en la primera línea del combate contra Rusia y los precios de los alimentos, que ya eran elevados, se están disparando, advirtió David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Beasley comentó el martes al Consejo de Seguridad de la ONU que su agencia, que alimentaba a 125 millones de personas antes de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, ya ha empezado a reducir las raciones para millones de familias en distintas partes del mundo debido al aumento en los costos de los alimentos, la gasolina y el transporte. En Yemen, señaló, 8 millones de personas acaban de ver recortada su asignación de alimentos al 50% "y ahora existe la posibilidad de llegar a cero raciones".

La guerra en Ucrania está diezmando al país, "convirtiendo al granero del mundo en una miseria" para millones de sus habitantes, señaló Beasley. Pero también está devastando a países como Egipto, que depende en un 85% del grano ucraniano, y Líbano, que en 2020 dependió en un 81%.

Ucrania y Rusia producen el 30% del suministro global de trigo, 20% del suministro mundial de maíz y el 75-80% del aceite de semilla de girasol.

MOSCÚ — El gobernante respaldado por el Kremlin de la provincia rusa de Chechenia llama a tomar por asalto la capital de Ucrania.

Ramzan Kadyrov hizo esta declaración el martes cuando el mando militar ruso anunció —tras una serie de conversaciones con negociadores ucranianos en Estambul— que reduciría sus operaciones de combate cerca de Kiev y la ciudad norteña de Chernihiv.

Ante 10.000 soldados en Grozny, la capital de Chechenia, Kadyrov dijo que "debemos completar lo que iniciamos y no deberíamos detenernos". Agregó que si Moscú hubiera permitido a sus combatientes continuar la ofensiva, "tendría más que certeza de que hubiéramos entrado a Kiev y restaurado el orden".

Kadyrov ha publicado numerosos videos en una aplicación de mensajes en los que supuestamente aparecen él y soldados chechenos en las afueras de Kiev y en el asediado puerto de Mariúpol. Los videos no se han podido verificar de manera independiente.

LA HAYA, Holanda — El gobierno holandés anunció el martes la expulsión de 17 agentes de inteligencia rusos porque su presencia constituye una "amenaza a la seguridad nacional".

El Ministerio del Exterior dijo que convocó al embajador ruso para decirle que los agentes, acreditados como diplomáticos, deben abandonar el país por razones de seguridad nacional.

La cancillería indicó que la "amenaza de inteligencia contra Holanda sigue siendo alta. La actitud actual de Rusia en un sentido más amplio vuelve indeseable la presencia de estos agentes de inteligencia".

El gobierno dijo que tomó la decisión tras consultar con "varios países de pensamiento afín" y citó expulsiones similares por Estados Unidos, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Montenegro.

Por su parte Bélgica, ha resuelto expulsar a 21 diplomáticos rusos por actividades vinculadas con el espionaje o el tráfico ilegal de influencias.

Se les dio plazo de dos semanas para salir del país, dijo la vocera del ministerio del Exterior, Elke Pattyn, a The Associated Press on Tuesday.

ESTAMBUL -- Moscú decide "reducir fundamentalmente" sus operaciones cerca de la capital y de otra ciudad importante de Ucrania para "aumentar la confianza mutua" en las conversaciones que buscan poner fin a la guerra, dice el viceministro de Defensa de Rusia.

Alexander Fomin explicó el martes que las fuerzas rusas reducirán "la actividad militar en dirección a Kiev y Chernígov".

La declaración de Fomin se produjo tras una nueva ronda de contactos entre Rusia y Ucrania en Estambul y parece ser la primera gran concesión del Kremlin desde que lanzó su invasión sobre el país vecino hace más de un mes.

El jefe del Estado Mayor ucraniano había dicho antes que se observaron replieguen en torno a las dos ciudades.

COPENHAGUE, Dinamarca -- Un ataque con un misil deja siete fallecidos contra la sede del gobierno regional en la ciudad de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, deja siete fallecidos, dice el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy, quien compareció por videoconferencia ante el parlamento de Dinamarca a través de un traductor, dijo el martes que el incidente dejó además 22 heridos. En el canal del gobernador regional, Vitaliy Kim, en Telegram, se mostró un enorme agujero en el centro de un edificio de nueve plantas.

Kim acusó a las fuerzas rusas de esperar hasta que los trabajadores llegaron a sus puestos en el edificio para atacar, y apuntó que él tuvo suerte de escapar porque se había quedado dormido.

Zelenskyy, que ha intervenido en los parlamentos de varios países incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Canadá, Israel, Japón y la Unión Europea, estará el miércoles en el de Noruega.

En su discurso ante la cámara danesa, señaló que "la brutalidad es más violenta que la que vimos durante la Segunda Guerra Mundial".

NUEVA YORK -- El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rechaza los reportes sobre el presunto envenenamiento del multimillonario ruso Roman Abramovich apuntando que forman parte de una "guerra informativa".

El medio de investigación Bellingcat reportó el lunes que Abramovich y dos delegados ucranianos sufrieron síntomas de envenenamiento con una sustancia neurotóxica tras asistir a las conversaciones de paz el 3 de marzo.

Peskov explicó el martes que Abramovich ha estado "garantizando ciertos contactos entre las partes rusa y ucraniana" pero no forma parte oficialmente de la delegación de Moscú. El rol de Abramovich ha sido aprobado por ambas partes, añadió.

Acerca de los reportes sobre el supuesto envenenamiento, Peskov afirmó que "forma parte de la guerra informativa. Obviamente, estos reportes no se corresponden con la realidad".

MOSCÚ -- La "liberación" de la región del Donbás, en el este de Ucrania, es el objetivo principal de la operación militar de Moscú en el país, dice el ministro de Defensa de Rusia, subrayando un posible cambio de estrategia anunciado la semana pasada por otro oficial militar ruso.

Sergei Shoigu, cuyas pocas apariciones públicas este mes habían suscitado dudas sobre su salud y su paradero, se reunió con altos cargos militares el martes y dijo que "en general, las principales tareas de la primera fase de la operación se han completado".

"El potencial de combate de las fuerzas armadas de Ucrania se ha reducido significativamente, lo que nos permite centrar nuestra atención y esfuerzos en la consecución del objetivo principal: la liberación del Donbás", agregó.

El ministro resaltó que las fuerzas rusas continuarán la operación hasta que "se alcancen los objetivos fijados".

Shoigu garantizó además que Rusia no enviará a Ucrania a los soldados que entren al ejército en el próximo reclutamiento de abril. A principios de mes, el ejército admitió que varios reclutas participaban en el operativo y algunos fueron capturados.

ESTAMBUL -- Un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que las conversaciones con Rusia en Estambul se centran en las garantías de seguridad para Ucrania y en la esperanza de un alto el fuego.

Mykhailo Podolyak dijo a medios ucranianos el martes que hay "consultas intensas sobre varios asuntos importantes, la clave de los cuales es un acuerdo sobre las garantías internacionales de seguridad para Ucrania". Según el asesor, "solo con este acuerdo podemos poner fin a la guerra de la forma que Ucrania necesita".

"El segundo bloque de cuestiones es un alto el fuego para que podamos resolver todos los problemas humanitarios que se han acumulado y que requieren resoluciones urgentes", añadió.

Los dos bandos discutían también las infracciones de las normas de la guerra, agregó Podolyak.

MOSCÚ -- Estados Unidos y sus aliados están implicados en el hackeo de datos e infraestructuras rusas, según el Ministerio de Exteriores de Rusia.

"Estados Unidos y sus satélites están llevando a cabo una ciberoperación masiva contra nuestro país", señaló el ministerio en un comunicado el martes, agregando que Washington y otros miembros de la OTAN habrían formado a piratas informáticos ucranianos. Además, denunció un supuesto esfuerzo de Ucrania para reclutar a hackers internacionales.

Los ataques incluyeron el robo de datos personales de ciudadanos rusos, el aumento de la presión sobre la economía y la propagación de "información falsa" sobre el ejército nacional, añadió la nota.

Rusia dice que está reforzando su ciberseguridad y tratará de llevar a los hackers ante la justicia.

LONDRES — La Oficina de Exteriores de Gran Bretaña dice estar preocupada por los reportes que apuntan que el multimillonario ruso Roman Abramovich pudo haber sido envenenado durante su participación en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

El medio de investigación Bellingcat reportó el lunes que Abramovich y dos delegados ucranianos sufrieron síntomas de envenenamiento con una sustancia neurotóxica tras asistir a las conversaciones de paz el 3 de marzo. Abramovich, cuyo papel exacto en el diálogo no se ha confirmado, ya se ha recuperado.

Las autoridades británicas señalaron en un comunicado el martes que "las acusaciones son muy preocupantes".

Un investigador de Bellingcat afirmó que la dosis no era letal y que la explicación "más plausible" para el supuesto ataque es que fuese una advertencia a Abramovich y a otros rusos adinerados que pudiesen querer intervenir en las negociaciones.

A principios de mes, el gobierno británico congeló los activos de Abramovich, propietario del Chelsea, en el país como parte de las sanciones contra rusos ligados al Kremlin. Las sanciones afectaron también al club de fútbol londinense limitando la venta de entradas y el gasto.

Preguntado por el supuesto envenenamiento y por el papel de Abramovich en las negociaciones, un vocero del empresario declinó realizar comentarios.

BERLÍN -- La agencia de control nuclear de Naciones Unidas dice que su director general llegó a Ucrania para conversaciones con altos cargos del gobierno para prestar "asistencia técnica urgente" que garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica señaló el martes que el objetivo de Rafael Mariano es "iniciar el rápido apoyo a la seguridad" de las instalaciones nucleares ucranianas. Esto incluirá el envío de expertos del OIEA a "instalaciones prioritarias" y de "suministros cruciales de seguridad y protección", incluyendo equipos de monitoreo y emergencias.

Grossi viajará a una de las centrales nucleares del país esta semana, apuntó la agencia sin ofrecer más detalles. Ucrania tiene 15 reactores nucleares en cuatro plantas activas y alberga la clausurada central de Chernóbil, escenario de un desastre nuclear en 1986. Las fuerzas rusas tienen el control de ésta y de la más grande en activo, en Zaporiyia.

Según Grossi, "el conflicto militar está poniendo a en un peligro sin precedentes a las centrales nucleares ucranianas y a otras instalaciones con material radioactivo".

KIEV, Ucrania — El ministro de Exteriores de Ucrania pide a los países que prohíban el uso de la letra "Z" por ser el símbolo de la guerra rusa en su país.

En un tuit el martes, Dmytro Kuleba afirmó que, en algunos contextos, la letra "significa crímenes de guerra rusos, ciudades bombardeadas, miles de ucranianos asesinados".

Las tropas rusas en Ucrania han pintado la letra Z en el lateral de sus vehículos, y algunos en Rusia la han adoptado como símbolo de apoyo a lo que el Kremlin califica de "operación militar especial" en el país vecino.

Un voceo del Ministerio del Interior alemán dijo el lunes que los servicios de seguridad están al tanto de que el símbolo se ha empleado en mítines en Alemania. Varios estados han dicho que abrirán investigaciones al respecto.

BERLÍN — Alemania está trabajando en un embargo "de facto" del petróleo ruso por la guerra en Ucrania, señala la ministra de Exteriores del país.

Durante mucho tiempo, Alemania ha dependido de los combustibles fósiles procedentes de Rusia y su canciller, Olaf Scholz, advirtió que suspender las importaciones de forma repentina podría tener graves consecuencias para la economía nacional.

Pero la titular de exteriores, Annalena Baerbock, dijo el martes que, no obstante, Berlín aspira a dejar atrás "por completo la dependencia de los combustibles fósiles rusos" refiriéndose a los recientes esfuerzos para diversificar las importaciones para cumplir con el objetivo de petróleo y carbón este año, y de gas natural a mediados de 2024.

LEÓPOLIS, Ucrania -- El gobierno de Ucrania dice que está operando tres corredores humanitarios para sacar a civiles de la asediada ciudad portuaria de Mariúpol y de otras dos ciudades ocupadas por los rusos en el sur del país.

Las evacuaciones se llevarán a cabo además desde Energodar y en Melitópol, señaló la viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk. Ambas urbes llevan semanas en manos de Moscú y han registrado protestas, además de supuestos secuestros de políticos proKiev.

Las rutas llegan a Zaporiyia, una ciudad controlada por el gobierno en el sur del país.

Rusia opera sus propias rutas de evacuación, que según Ucrania son una supuesta tapadera para encubrir las deportaciones de civiles ucranianos al país. Kiev y Moscú se han acusado mutuamente de obstaculizar las evacuaciones.

KIEV, Ucania — Un funcionario ucraniano reporta una explosión en un edificio administrativo de nueve plantas en la estratégica ciudad portuaria de Mykolaiv coincidiendo con el inicio del diálogo entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul.

En el canal de Telegram del gobernador de la región, Vitaliy Kim, se publicaron imágenes que mostraban un agujero en el centro del edificio. Kim apuntó que la mayoría de la gente escapó del inmueble y que los rescatistas buscaban a varios desaparecidos.

ESTAMBUL — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pide un alto el fuego mientras las delegaciones de Rusia y Ucrania reanudan sus conversaciones en Estambul.

En un discurso el martes, Erdogan señaló que los avances en el diálogo podrían allanar el camino para una reunión entre los presidentes de ambos países.

"Creemos que en una paz justa no habrá perdedores. Prolongar el conflicto no beneficia a nadie", manifestó el líder turco. "Como miembros de las delegaciones, han asumido una responsabilidad histórica. El mundo entero estará esperando las buenas noticias que saldrán de ustedes".

Está previsto que los representantes de ambos países mantengan se reúnan por dos días en un edificio gubernamental adyacente al palacio de otomano de Dolmabahce, del siglo XIX y ubicado a orillas del Bósforo.

Los contactos anteriores entre las dos partes, que se celebraron en persona en Bielorrusia o por videoconferencia, no lograron avances en la resolución de una guerra que dura ya a un mes y se ha cobrado la vida de miles de personas, además de obligar a 10 millones de ucranianos a dejar sus casas, de los cuales cerca de cuatro millones se han marchado del país.

Antes del diálogo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que Kiev está dispuesto a declarar su neutralidad, como pedía Moscú, y está abierto a un compromiso sobre el futuro del Donbás, la disputada región del este del país.

KIEV, Ucrania — Rusia ha destruido más de 60 edificios religiosos en todo el país en poco más de un mes de guerra, dice el ejército de Ucrania.

La Iglesia ortodoxa — la religión mayoritaria en el país — ha sido la más afectada, aunque los daños alcanzaron también a mezquitas, sinagogas, iglesias protestantes y escuelas religiosas, explicó el ejército en un comunicado el martes.

Según el mapa proporcionado por el ejército, la destrucción parece centrarse en la región que rodea la capital, Kiev, y en el este del país.