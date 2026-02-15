logo pulso
Mundo

Hallan 8 cabezas humanas en Ecuador

Por AP

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan 8 cabezas humanas en Ecuador

Quito, Ecu.- La policía ecuatoriana informó el sábado el hallazgo de ocho cabezas humanas en una zona rural del suroeste del país andino, asediado por una ola de violencia incontenible , y donde rige un estado de excepción.

El hallazgo ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana, cuando agentes realizaban un patrullaje en la carretera de un recinto en la población Naranjal —250 kilómetros al suroeste de la capital, Quito— en la costera provincia del Guayas, declaró el comandante local, el coronel Marcelo Castillo.

Las cabezas cercenadas se encontraron en dos sacos de yute y correspondían a personas de sexo masculino, relató el mando policial. Un letrero que decía "prohibido robar" acompañaba a los bultos.

