Hallan cadáver de turista francés que sufrió accidente en nevado de Perú

El cadáver de uno de los tres montañistas franceses que sufrieron un accidente el jueves mientras escalaban el nevado peruano Quitaraju, ubicado en la región andina de Áncash, fue hallado este viernes por el Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional.



Así lo confirmó a Efe el mayor PNP Gilmer Torres, quien precisó que el fallecido, cuya identificación aún no ha sido confirmada, intentaba junto a sus compatriotas ascender el nevado de 6.036 metros sobre el nivel del mar cuando sufrieron un grave accidente cuyos saldos totales aún no han podido ser corroborados por la policía.



No obstante, el mayor precisó que el Departamento de Alta Montaña pudo tener conocimiento de la emergencia debido a que los ciudadanos franceses lograron emitir una señal radiobaliza (un aparato de transmisión que se utiliza para facilitar la geoubicación) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) a fin de pedir ayuda.



El mayor PNP Torres precisó que tras ese llamado de auxilio, los ciudadanos franceses decidieron emprender el camino de retorno solos, antes de que la Policía pudiera acudir en su ayuda, por lo que precisó que ahora se encuentran atentos a que puedan llegar hasta las faldas del nevado para su atención.



Por ello descartó que los turistas hayan estado en algún momento perdidos, como ha trascendido en algunos medios locales.



El nevado Quitaraju se encuentra a espaldas del nevado Alpamayo y para escalarlo se requiere de experiencia por su nivel de dificultad.



Áncash recibe durante esta temporada del año a gran cantidad de turistas y aficionados a los deportes de aventura, interesados en recorrer la zona de la Cordillera Blanca, una cadena de montañas nevadas que tiene como pico más alto al nevado Huascarán, que supera los 6.760 metros sobre el nivel del mar.