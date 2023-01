Hallan "casi momificada" a mujer que falleció en 2017 en Inglaterra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Laura Winham murió hace más de cinco años y fue encontrada, "casi momificada", en su apartamento en Woking, Surrey, Inglaterra.

Su hermano y su madre, preocupados, pidieron a la policía que irrumpiera en su apartamento, donde se hizo el horrible descubrimiento; se cree que la mujer, de 38 años, murió en noviembre de 2017. Incluso se cortó el suministro de gas a su propiedad, en enero de 2019.

Laura tuvo que ser identificada a través de registros dentales y no se estableció la causa de su muerte, reportaron medios británicos. Las marcas en su calendario se detuvieron después de haber escrito: "Necesito ayuda".

Nicky, su hermana, dijo: "Todos los que estuvieron en contacto con Laura y tenían un deber con ella en algún momento simplemente se limpiaron las manos y la olvidaron. La abandonaron y la dejaron morir".

Detalló que la familia no pudo mantener contacto con ella. Años de esquizofrenia la habían llevado a creer que la dañarían, indicó.

"Nadie nunca la revisó físicamente", dijeron abogados, a pesar de que la seccionaron dos veces, la primera en 2006", publicó Sky News.

En 2014, fue remitida a un tratamiento de salud mental después de que el personal de su asociación de vivienda notara que estaba "indispuesta, bastante delgada y había dicho que no tenía amigos y creía que la gente la estaba observando".

Dos años más tarde, su Subsidio de vida por discapacidad se suspendió después de que no respondió a las cartas del Departamento de Trabajo y Pensiones. Y en octubre de 2017, los oficiales de policía de Surrey informaron a los servicios sociales que se había descuidado a sí misma y tenía poca comida, indicó el tabloide Daily Mail.

Los trabajadores sociales, a pesar de que les dijeron que su teléfono no funcionaba, intentaron llamarla y luego simplemente le escribieron a su apartamento, brindándole detalles de los bancos de alimentos locales y los datos de contacto de los equipos de apoyo.

Cuando no hubo respuesta después de dos semanas, su caso se cerró en el sistema sin que se hiciera ningún contacto.

Iftikhar Manzoor, un abogado que actúa en nombre de la familia, dijo que se "pasaron por alto tantas señales de alerta".

Ha escrito al forense pidiendo que se lleve a cabo una investigación del Artículo 2, lo que ampliaría el alcance para considerar si se siguieron los procedimientos correctos.

La familia habló antes de una audiencia previa a la investigación sobre la muerte de Winham que se llevará a cabo el lunes 30 de enero para establecer el alcance de la investigación, que según la familia debería examinar si varios servicios de atención y bienestar actuaron de manera adecuada y cómo se "perdió en el sistema".

La mujer nació con el Síndrome de Goldenhar que causó curvatura de la columna. Se sometió a una importante operación de corazón a los 18 años y sufrió problemas de salud mental desde su adolescencia.

Hudgell Solicitors dijo que el alquiler se siguió pagando a través de los beneficios de vivienda, y se registró que los contratistas habían realizado un control de seguridad del gas en enero de 2018, dos meses después de su fallecimiento.

La policía de Surrey reportó que estaba satisfecha de que "no hubo participación de terceros" en su muerte. "Los oficiales asistieron previamente a la dirección en octubre de 2017. No se identificaron delitos y se completó un informe y se compartió con el cuidado social para adultos en ese momento".

Su hermana lamentó: "Ella creció en una familia amorosa y solidaria. Había trabajado muy duro para superar su sordera y fue a la escuela convencional, asistió a la universidad y obtuvo un título universitario.

"Pero entonces nuestra muy querida hermana menor cambió por completo frente a nuestros propios ojos. Y es algo que no le desearía a ninguna familia.

"Ella creía todas estas voces en su cabeza que la estaban volviendo contra nosotros, su propia familia.

"El contacto con nosotros parecía ponerla bajo una enorme tensión. Se negó a vernos y, al final, lamentablemente tuvimos que respetar sus deseos y dejarla en manos de profesionales".

Continuó: "Siempre esperábamos que mejorara con ayuda profesional y que algún día nuestro contacto se reanudara. Nunca creímos ni por un segundo que terminaríamos encontrándola muerta en su piso después de haber estado allí durante tanto tiempo sin que nadie lo supiera".

"Estamos compartiendo nuestra historia porque no queremos que ninguna otra familia sufra de esta manera".

El ayuntamiento del condado de Surrey y el ayuntamiento de Woking ofrecieron sus "más sinceras" y "más profundas" condolencias a la familia. Dijeron que continuarían apoyando al forense con sus investigaciones y el proceso de investigación.