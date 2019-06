Hallan muertos a 3 niños y una mujer en EEUU cerca de la frontera con México

Se trata de una mujer de unos 20 años, dos bebés y otro niño pequeño, indicó el oficial texano por medio de un mensaje en la cuenta del departamento en Twitter.





Guerra indicó que los cuerpos fueron encontrados en un área con maleza cerca del Río Grande, al suroeste de Anzalduas Park, en el Área de Manejos de Vida Salvaje de Las Palomas.



Esta región que se ha convertido en un punto de cruce de inmigrantes indocumentados, especialmente de familias centroamericanas.



La causa de la muerte todavía no ha sido determinada, aunque se estima que quizás pudieran haber muerto víctimas de deshidratación.



El alguacil indicó que el FBI se encuentra investigando el caso, debido a que las muertes se registraron dentro de una propiedad federal.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) todavía no ha dado a conocer ningún tipo de información al respecto.



El diario local The Monitor indicó que agentes de CBP descubrieron los cuerpos este domingo, aunque aparentemente la muerte se debió producir días antes, en una zona conocida localmente como El Rincón del Diablo, a menudo utilizada por los contrabandistas debido a su proximidad a México.



Durante el fin de semana se emitió en esta zona una alerta por altas temperaturas, las cuales en algunos puntos llegaron hasta los 113 grados Fahrenheit (45 grados Celsius).



A principios de este mes, la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson reportó la muerte de una niña migrante de 7 años proveniente de la India, cuyo cadáver apareció en el desierto de Arizona.



La madre y hermana de la víctima fueron rescatadas horas más tarde por las autoridades y llevadas a un hospital cercano, donde fueron atendidas con síntomas de deshidratación.