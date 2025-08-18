Hamás acepta propuesta árabe de alto el fuego en Gaza

RAFAH, Egipto (AP) — Hamás anunció el lunes que ha aceptado una nueva propuesta de mediadores árabes para un alto el fuego en la Franja de Gaza, al tiempo que Israel indicó que sus posturas no han cambiado, y el Ministerio de Salud de Gaza señaló que el número de muertos palestinos por 22 meses de guerra ha superado los 62.000.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció poner en duda las negociaciones de larga duración que Washington también ha mediado.

"Sólo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido!!! Cuanto antes suceda esto, mejores serán las posibilidades de éxito", publicó en redes sociales.

Israel anunció planes para reocupar Ciudad de Gaza y otras áreas densamente pobladas luego que las conversaciones de alto el fuego parecieron haberse roto el mes pasado, aumentando la posibilidad de un empeoramiento de la catástrofe humanitaria en Gaza, que según los expertos se está deslizando hacia la hambruna.

Planes para expandir la ofensiva, en parte dirigidos a presionar a Hamás, han provocado la indignación internacional y enfurecido a muchos israelíes que temen por los rehenes restantes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra. Cientos de miles participaron en protestas masivas el domingo pidiendo su regreso.

Egipto indicó que Witkoff fue invitado a unirse a las conversaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que los mediadores están "realizando esfuerzos extensivos" para reactivar una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 60 días, durante el cual algunos de los 50 rehenes restantes serán liberados y las partes negociarán un alto el fuego duradero y el regreso del resto.

Abdelatty dijo a The Associated Press que están invitando al enviado estadounidense Steve Witkoff a unirse a las conversaciones de alto el fuego.

Abdelatty habló con periodistas durante una visita al cruce de Rafah de Egipto con Gaza, que no ha funcionado desde que Israel tomó el lado palestino en mayo de 2024. Estaba acompañado por Mohammad Mustafa, el primer ministro de la Autoridad Palestina, que ha sido en gran medida marginada desde que comenzó la guerra.

Abdelatty detalló que el primer ministro qatarí Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se había unido a las conversaciones, que incluyen al líder senior de Hamás Khalil al-Hayya, quien llegó a El Cairo la semana pasada. Abdelatty dijo que están abiertos a otras ideas, incluyendo un acuerdo integral que liberará a todos los rehenes de una vez.

Bassem Naim, un alto funcionario de Hamás, dijo a la AP que el grupo miliciano había aceptado la propuesta presentada por los mediadores, pero no dio más detalles.

Un funcionario egipcio ,que habló con la AP bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones, dijo que la propuesta incluye cambios en la retirada de las fuerzas de Israel y garantías para negociaciones sobre un alto el fuego duradero durante la tregua inicial. El funcionario añadió que es casi idéntica a una propuesta anterior aceptada por Israel, que aún no se ha unido a las últimas conversaciones.

Diaa Rashwan, jefe del Servicio de Información del Estado de Egipto, comentó a la AP que Egipto y Qatar han enviado la propuesta aceptada por Hamás a Israel.

Un funcionario israelí dijo que las posturas de Israel, incluyendo la liberación de todos los rehenes, no han cambiado respecto a rondas anteriores de conversaciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido continuar la guerra hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás haya sido desarmado, y mantener un control de seguridad duradero sobre Gaza. Hamás ha dicho que sólo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí.

Netanyahu dijo en un video dirigido a la población israelí que los informes de la aceptación de la propuesta por parte de Hamás mostraban que está "bajo una presión masiva".

El número de muertos palestinos supera los 62.000

Milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles, en el ataque que encendió la guerra. Alrededor de 20 de los rehenes todavía están dentro de Gaza, considerados vivos por Israel, después que la mayoría del resto fueran liberados en altos el fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que el número de muertos palestinos por la guerra había aumentado a 62.004, con otras 156.230 personas heridas. No revela cuántos eran civiles o combatientes, pero asegura que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

El Ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. Israel disputa su cifra, pero no ha proporcionado la suya propia.

El Ministerio dijo que 1.965 personas han sido asesinadas mientras buscaban ayuda humanitaria desde mayo, ya sea en el caos alrededor de los convoyes de la ONU o cuando se dirigían a sitios operados por la Fundación Humanitaria de Gaza, un contratista estadounidense respaldado por Israel.

Testigos, funcionarios de salud y la oficina de derechos humanos de la ONU aseveran que las fuerzas israelíes han disparado repetidamente hacia multitudes de personas que buscan ayuda. Israel argumenta que sólo ha disparado tiros de advertencia a personas que se acercaron a sus fuerzas. Las FHG dice que sus contratistas armados sólo han usado gas pimienta o disparado al aire en raras ocasiones para prevenir aglomeraciones mortales.

Más muertes vinculadas a la desnutrición

Los expertos han advertido que la ofensiva continua de Israel está empujando a Gaza hacia la hambruna, incluso después de que alivió un bloqueo completo de dos meses y medio sobre el territorio en mayo. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el lunes que cinco personas más, incluidos dos niños, murieron por causas relacionadas con la desnutrición.

Dice que al menos 112 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde que comenzó la guerra, y 151 adultos han muerto desde que el ministerio comenzó a rastrear las muertes por desnutrición en adultos en junio.

Amnistía Internacional acusó el lunes a Israel de "llevar a cabo una campaña deliberada de hambre".

Israel ha rechazado tales acusaciones, diciendo que permite la entrada de suficiente comida y acusando a la ONU de no entregarla puntualmente. Las agencias de la ONU dicen que están obstaculizadas por las restricciones israelíes y el colapso del orden público en el territorio, alrededor de tres cuartas partes del cual ahora está controlado por Israel.