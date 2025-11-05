Hamás entrega restos de rehenes en Gaza al Comité Internacional de la Cruz Roja

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El ejército israelí dijo el miércoles que Hamás ha entregado restos que se cree que son de un rehén al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, el avance más reciente bajo el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que los restos fueron llevados de regreso a Israel. Hasta antes del anuncio, Hamás había devuelto los restos de 21 rehenes a Israel bajo los términos del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre. De confirmarse que se trata de un rehén tras las pruebas forenses, quedarían los restos de otros seis en Gaza.

El anuncio se produjo después de que las operaciones de búsqueda en el barrio de Shijaiya de Ciudad de Gaza descubrieran los restos. Se vio una excavadora con una bandera egipcia ondeando mientras cavaba en un área severamente destruida en Shijaiya, mientras miembros enmascarados del ala militar de Hamás, las Brigadas Qassam, custodiaban el área. También estaban presentes vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Más tarde se vio a milicianos de Hamás dejando el área con varias bolsas en la parte trasera de una camioneta. A finales de octubre, Egipto desplegó un equipo de expertos y equipo pesado para ayudar a buscar los cuerpos de los rehenes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hamás ha dicho que la recuperación de cuerpos es complicada por la devastación generalizada en el enclave costero y ha devuelto de uno a tres cuerpos cada pocos días. Israel ha presionado para acelerar las devoluciones y en ciertos casos ha dicho que los restos no eran de rehenes.

Más temprano en el día, Israel devolvió los cuerpos de 15 palestinos más, un día después de que milicianos en Gaza devolvieran el cuerpo de Itay Chen, un soldado israelí muerto en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la campaña de 2 años de Israel en Gaza. Hasta ahora, Israel ha entregado 285 cuerpos, según la Cruz Roja, la encargada de los intercambios.

Bajo el acuerdo de alto el fuego, Hamás devolvió 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre. El intercambio adicional de cadáveres es el componente central de la fase inicial del acuerdo negociado por Estados Unidos, que requiere que Hamás devuelva todos los restos de rehenes lo más rápido posible. Los intercambios han continuado a pesar de las acusaciones mutuas de Israel y Hamás de violaciones en otros términos del acuerdo.

Funcionarios israelíes han denunciado partes del proceso como una violación del acuerdo, acusando a Hamás de entregar restos incompletos en algunos casos y de escenificar el descubrimiento de cuerpos en otros.

Hamás ha acusado a Israel de abrir fuego contra civiles y de restringir el flujo de ayuda humanitaria al territorio. El número de víctimas ha disminuido desde que el alto el fuego entró en vigor, pero funcionarios en Gaza han continuado reportando muertes por ataques, mientras que Israel ha dicho que también han muerto soldados en ataques de milicianos.

Funcionarios de salud en Gaza han dicho que identificar los restos entregados por Israel es complicado debido a la falta de kits de pruebas de ADN. Israel no ha revelado cuántos cuerpos retiene o dónde fueron recuperados, pero ha estado entregando 15 cada vez que los restos de un rehén israelí son devueltos desde Gaza.

El acuerdo de alto el fuego no avanzará a fases posteriores hasta que todos los restos de los rehenes israelíes sean devueltos.

Las siguientes partes del plan de 20 puntos llaman a la creación de una fuerza internacional de estabilización. Su composición no se ha concretado, pero los diplomáticos trabajan para definir su papel, persuadir a los países árabes para que participen y obtener un apoyo internacional más amplio.

"Lo que creemos es que cualquier entidad que se cree en Gaza debería tener la legitimidad de un mandato del Consejo de Seguridad", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, a los periodistas en Doha el martes.

El frágil acuerdo tiene como objetivo reducir la guerra desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel que mató a unas 1.200 personas y vio a 251 tomadas como rehenes.

Israel respondió con una ofensiva militar a gran escala que ha matado a más de 68.800 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de un comité de investigación de la ONU y otros sobre que comete genocidio en Gaza, ha disputado las cifras del ministerio sin proporcionar un conteo alternativo.