Hantavirus en crucero mata a tres personas

Ciudad del Cabo, Sudáfrica.- Un presunto brote de una inusual infección por hantavirus en un crucero en el océano Atlántico ha causado la muerte de tres personas, incluido un matrimonio de ancianos, y ha enfermado al menos otras tres, informó el domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud de Sudáfrica.

La OMS señaló en un comunicado a The Associated Press que ya se inició una investigación, aunque estaba confirmado al menos un caso de hantavirus. La agencia indicó que uno de los pacientes se encuentra internado en el pabellón de cuidados intensivos en un hospital sudafricano y agregó que colabora con las autoridades para evacuar del barco a otros dos pasajeros con síntomas.

El hantavirus, presente en todo el mundo, se transmite por contacto con la orina o las heces de roedores infectados, como ratas y ratones.

El hantavirus puede provocar un cuadro respiratorio grave, indicó la OMS. El virus puede causar una infección pulmonar severa, y en ocasiones mortal, llamada síndrome pulmonar por hantavirus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés).

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El sitio global de rastreo marítimo MarineTraffic identificó la embarcación como un crucero de pasajeros con bandera neerlandesa. Ubicó a la embarcación atracada el domingo en Praia, la capital de Cabo Verde, un país frente a África occidental.