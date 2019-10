Harry admite que sí tiene problemas con el príncipe William

Para nadie es sorpresa que desde que el príncipe Harry se casó con la exactriz Meghan Markle, los problemas con su hermano, el príncipe William, provocaron una separación entre ellos, tanto en las labores oficiales como en su relación fraternal. Y gracias a una entrevista que el duque de Sussex ofreció a la cadena iTV News durante su gira por África, los rumores en torno a una separación entre ellos han sido confirmados.

Aunque también se ha dicho que estos problemas comenzaron entre Kate Middleton -esposa del príncipe William- y Meghan Markle, al parecer no es verdad, pues el príncipe Harry dijo durante la charla que hay muchos rumores, pero que lo cierto es que entre ellos sí han existido problemas, una separación e, incluso, que casi no se ven.

"Ha habido muchas noticias en la prensa sobre desavenencias con tu hermano, ¿cuánto hay de verdad en ellas?", preguntó el reportero Tom Bradby al príncipe Harry, quien respondió: "Parte de este rol, parte de este trabajo, esta familia, estar bajo la presión que estamos, pasan cosas de forma inevitable. Pero somos hermanos. Siempre seremos hermanos".

"Ciertamente, estamos en caminos diferentes ahora mismo, pero siempre estaré ahí para él. Y sé que él siempre estará ahí para mí. No nos vemos tanto como antes porque estamos muy ocupados, pero lo quiero mucho y ya sabes la mayoría de cosas... Bueno, la mayoría de cosas se crean de la nada. Pero como hermanos, tenemos buenos días y malos días".

Al parecer, aquellas miradas de complicidad, el apoyo incondicional del príncipe William con su hermano menor y los divertidos momentos ya son cosa del pasado. La entrada de Meghan Markle a la familia real provocó una seria ruptura entre ellos, incluso, con Kate Middleton, a quien el príncipe Harry llegó a considerar como la hermana que no tuvo.

Recientemente, Meghan Markle contó al reportero para el mismo documental que no mucha gente le pregunta cómo está y sobre la vida dentro de la realeza. La duquesa de Sussex rompió en llanto pues reveló que ha sido muy difícil mantenerse alejada de las críticas y de las especulaciones dentro de la prensa inglesa.