Harvard entrega fotos antiguas de esclavos a museo en Carolina del Sur

BOSTON (AP) — La Universidad de Harvard entregará fotografías de 175 años de antigüedad, que se cree son las primeras tomadas de personas esclavizadas, a un museo de Carolina del Sur dedicado a la historia afroestadounidense como parte de un acuerdo con una descendiente.

Las fotos de los sujetos identificados por Tamara Lanier como su tatarabuelo Renty, a quien llama "papa Renty", y Delia, hija de él, serán transferidas del Museo Peabody de Arqueología y Etnología al Museo Internacional Afroestadounidense en Carolina del Sur, el estado donde fueron esclavizados en 1850 cuando se tomaron las fotos, dijo el miércoles un abogado de Lanier.

El acuerdo pone fin a una batalla de 15 años entre Lanier y la prestigiosa universidad para liberar los daguerrotipos del siglo XIX, un precursor de las fotografías modernas. El abogado de Lanier, Joshua Koskoff, dijo a The Associated Press que la resolución es una victoria "sin precedentes" para los descendientes de aquellos esclavizados en Estados Unidos y elogió la determinación de su clienta por buscar durante años justicia para sus antepasados.

"Creo que esto es único en la historia de Estados Unidos, debido a la combinación de características improbables: tener un caso que se remonta a 175 años, ganar el control sobre imágenes de personas esclavizadas que datan ese mismo tiempo, eso nunca ha sucedido antes", señaló Koskoff.

En un comunicado, Harvard dijo que la institución "estaba ansiosa por colocar los daguerrotipos de Zealy en otro museo u otra institución pública para ponerlos en el contexto adecuado y aumentar el acceso a ellos para todos los estadounidenses".

"Este acuerdo ahora nos permite avanzar hacia ese objetivo", dijo la universidad. "Si bien estamos agradecidos con la señora Lanier por iniciar conversaciones importantes sobre estas imágenes, esta fue una situación compleja, particularmente porque Harvard no ha confirmado que la señora Lanier estuviera relacionada con los individuos en los daguerrotipos".

Una historia compleja

Lanier, quien vive en Connecticut, demandó a la prestigiosa escuela en 2019 por "apropiación indebida, posesión y expropiación" de las imágenes de Renty, Delia y otras cinco personas esclavizadas. La demanda atacó a Harvard por su "explotación" de la imagen de Renty en una conferencia de 2017 y en otros usos. La queja decía que Harvard ha capitalizado las fotos al exigir una tarifa de licencia "elevada" para reproducir las imágenes.

Los daguerrotipos fueron encargados por el biólogo de Harvard, Louis Agassiz, cuyas teorías sobre la diferencia racial se utilizaron para apoyar la esclavitud en Estados Unidos. La demanda dice que Agassiz se encontró con Renty y Delia mientras recorría plantaciones en busca de esclavos racialmente "puros", nacidos en África.

Para crear las imágenes, tanto Renty como Delia fueron fotografiados sin camisa y desde varios ángulos.

"Para Agassiz, Renty y Delia no eran más que especímenes de investigación", dice la demanda. "La violencia de obligarlos a participar en un ejercicio degradante diseñado para probar su propio estatus infrahumano no se le habría ocurrido, y mucho menos importado".

En 2022, la Corte Suprema de Massachusetts falló a favor de Lanier y reafirmó los méritos de la demanda de Lanier contra Harvard después de que un juez de un tribunal inferior dictaminara que no tenía derecho legal a las imágenes.

El tribunal más alto del estado reconoció "la complicidad de Harvard en las acciones horribles que rodearon la creación de los daguerrotipos", diciendo que "las obligaciones actuales de Harvard no pueden separarse de sus abusos pasados".

Un nuevo hogar para Renty y Delia

Tonya M. Matthews, directora general del Museo Internacional Afroestadounidense, calificó la entrega de las imágenes por parte de Harvard como un momento que estuvo "175 años en proceso".

"La valentía, tenacidad y gracia mostradas por la señora Lanier a lo largo del largo y arduo proceso de devolver estas piezas críticas de la historia de Renty y Delia a Carolina del Sur, es un modelo para todos nosotros", dijo en un comunicado.

El museo de Carolina del Sur se ha comprometido a trabajar con Lanier e incluirla en las decisiones sobre cómo se contará la historia de las imágenes.

"No es una mejora simplemente moverlas de un armario en una poderosa institución a otro. Realmente, la verdadera importancia de esto es permitir que estas imágenes respiren, permitir que la historia —la historia completa— sea contada, no por un participante en conflicto en la historia, como Harvard fue desde el principio", señaló Koskoff.

El abogado indicó que "todos tienen el derecho de contar la historia de sus propias familias".

"Eso es lo mínimo, el derecho más básico que podríamos tener", dijo. "Poder contar la historia de su familia con un museo que le permitirá contarla; quiero decir, no se puede hacer mejor que eso".

En la demanda, Lanier pidió que Harvard reconociera su complicidad en la esclavitud, escuchara su historia oral familiar y pagara una suma no especificada por los daños. Un acuerdo financiero no revelado fue parte de la resolución con Harvard anunciada el miércoles, pero Koskoff dijo que la universidad aún no reconoce públicamente la conexión de Lanier con ellos o su vínculo con la perpetuación de la esclavitud en Estados Unidos, dijo Koskoff.

"Eso simplemente queda sin respuesta por parte de Harvard", agregó.

Dijo que Lanier no esperada escuchar de la institución, pero que el acuerdo habla por sí mismo.

"Al final, la verdad te encontrará —solo puedes esconderte de ella por un tiempo", señaló. "Sí, la historia la escriben los ganadores. Pero con el tiempo, esos ganadores a veces parecen perdedores".