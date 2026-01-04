"Hay que lograr una paz para décadas"

Berlín, Ale.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este sábado que los esfuerzos para frenar la guerra de agresión rusa contra su país deben dar lugar a una paz que dure décadas, tras la reunión de representantes ucranianos y asesores de seguridad nacional de una quincena de naciones europeas, incluida España.

"Nuestras discusiones avanzan en tres direcciones clave: garantías de seguridad, reconstrucción y un marco básico para una reconstrucción real", manifestó el presidente Zelenski en su cuenta de X, donde señaló que los esfuerzos diplomáticos actuales deben conducir a una "paz para décadas".

"Esta visión nuestra está alineada con la visión de nuestros socios clave", afirmó el jefe de Estado ucraniano, que dijo que el trabajo de los asesores continúa para preparar encuentros en Europa la próxima semana.

En su cuenta de Telegram, Volodímir Zelenski expuso que en la reunión hubo tres paneles en los que se discutieron borradores de documentos antes de que se den los "próximos pasos", como la reunión del próximo lunes 5 de enero con responsables militares de Ucrania y los países europeos.

"Después de estos contactos, esperamos una cita con representantes de EU", dijo Zelenski.

"Estamos ahora en una nueva fase, una nueva oportunidad de terminar esta guerra y estamos agradecidos por no estar solos en la vía diplomática", agregó.

En la cita de este sábado participaron representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, además de Canadá, la OTAN y la Unión Europea .

También estaba prevista la intervención virtual de representantes de Estados Unidos, que no se desplazaron hasta suelo ucraniano para este encuentro.

Según precisó en su cuenta de Telegram el jefe del equipo negociador de Ucrania en los esfuerzos internacionales para lograr la paz en la guerra ruso-ucraniana, Rustem Umérov, por parte estadounidense estuvo presente virtualmente en la cita el asesor y enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Juntos con el equipo de Gobierno y los socios europeos, discutimos perspectivas sobre el plan de recuperación económica y desarrollo de Ucrania", indicó .

"Los temas incluyeron inversiones, reconstrucción, la creación de puestos de trabajo y la estabilidad a largo plazo del Estado", abundó Umérov.