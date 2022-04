Hijo menor de Bolsonaro declara ante la Policía y niega tráfico de influencia

Brasilia, 7 abr (EFE).- Jair Renán Bolsonaro, el hijo menor del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, declaró este jueves ante la Policía Federal en el marco de una investigación que busca averiguar supuestas corruptelas y tráfico de influencia junto al Gobierno.

Las autoridades investigan si el hijo más joven del mandatario actuó de forma ilegal junto al Ejecutivo brasileño para obtener beneficios personales y en pro de su propia empresa, así como de participar en el blanqueo de capitales, alegaciones que fueron rechazadas por el abogado de la familia Bolsonaro, Frederick Wassef.

"El hijo del presidente de la República, Jair Renan Bolsonaro, jamás, jamás marcó cualquier reunión o actuó en el Gobierno. No recibió ningún coche, no recibió dinero", afirmó Wassef en breves declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede de la Policía Federal, en Brasilia, antes del inicio de las diligencias.

Agregó que la investigación, abierta en marzo de 2021 a pedido de la Fiscalía tras una denuncia presentada por congresistas de la oposición, sería una "mentira" basada en "noticias falsas".

Jair Renán ya había sido citado para declarar el pasado diciembre en el marco de las investigaciones, pero no compareció ante las autoridades y solo pudo ser escuchado este jueves, en una declaración que duró cerca de tres horas.

Según reportó a la época la prensa local, la Policía investiga si el hijo menor del mandatario, que no está vinculado a la política, utilizó su empresa Bolsonaro Jr Eventos para intermediar articulaciones entre el grupo empresarial Gramazini, que actúa en el sector de minería y construcción, y el Ministerio de Desarrollo Regional.

Tras la conclusión de su declaración, Jair Renán negó todas las sospechas que pesan en su contra, se dijo "indignado" con la investigación y declaró ser una víctima de la "persecución" por parte de la prensa.

"Yo me siento indignado con todo lo que está pasando. Nunca recibí ningún dinero, nunca blanqueé activos, y están intentando incriminarme por algo que no he hecho", afirmó el hijo "04" de Bolsonaro en una entrevista a la cadena televisiva SBT.

Asimismo, dijo que no "hace parte del Gobierno" y nunca ha "solicitado una reunión" con el Ministerio de Desarrollo, aunque sí admitió su participación en los encuentros en la condición de "invitado".