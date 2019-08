Historia: Cruz viajó más de 10 horas para hallar a su padre, herido en tiroteo

El pastor Cruz Velázquez viajó más de 10 horas sin saber el paradero y estado de salud de su padre, Juan de Dios Velázquez, quien se encontraba en el centro comercial de El Paso, Texas, donde al filo de las 11:00 horas del sábado se registró un tiroteo.

El pastor radica en una comunidad enclavada en la sierra de Chihuahua, Samachique, en el municipio de Guachochi, y recorrió más de 700 kilómetros sin tener razón de su papá, mismo que fue internado en uno de los hospitales de El Paso con un nombre erróneo.

Cruz Velázquez se enteró de que su padre era una de las víctimas alrededor de las 13:00 horas y desde ese momento comenzó la desesperada búsqueda, no obstante, en los listados que ofrecían las autoridades norteamericanas no aparecía como una de las víctimas hospitalizadas.

El pastor informó que sus hijas se encontraban fuera de peligro en el centro de información de la policía, pero enfatizó en que no les habían proporcionado datos sobre el posible paradero del hombre de más de 65 años de edad.

"Voy manejando de la Sierra a El Paso, deseo que los kilómetros se acorten y estar allí", informó Velázquez a sus seguidores, a quienes les pidió orar por la vida de su padre.

La mañana del domingo, Velázquez informó que el estado de salud de su padre era crítico ya que la bala dañó partes internas del organismo por lo que fue sometido a una cirugía de alto riesgo.

Asimismo, Cruz Velázquez señaló que su padre fue encontrado en un hospital donde, en medio de la confusión, había sido registrado con otro nombre.

El señor Juan de Dios Velázquez es uno de los siete mexicanos que resultaron lesionados en el tiroteo ocurrido en el centro comercial Cielo Vista, donde además tres personas de la misma nacionalidad perdieron la vida, entre ellas la maestra juarense Elsa Mendoza Márquez.