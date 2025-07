Histórico: Senado aprueba recortes fiscales de Trump con empate

WASHINGTON (AP) — El Senado republicano llevó el gran proyecto de ley de recortes fiscales y reducciones de gastos del presidente Donald Trump a su aprobación el martes con el voto más estrecho, superando la oposición de los demócratas y de sus propias filas después de una turbulenta sesión nocturna.

El resultado culminó un fin de semana inusualmente tenso de trabajo en el Capitolio, con la prioridad legislativa del presidente tambaleándose entre la aprobación y el colapso. Al final, el conteo fue de 50-50, con el vicepresidente JD Vance rompiendo el empate.

Tres senadores republicanos — Thom Tillis de Carolina del Norte, Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky— se unieron a todos los demócratas para votar en contra.

"Al final, hicimos el trabajo", expresó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur, después de la votación.

La dificultad que enfrentaron los republicanos, que tienen la mayoría en el Congreso, probablemente no disminuirá. El paquete ahora regresa a la Cámara de Representantes, donde el titular de esa instancia, Mike Johnson, había advertido a los senadores que no se desviaran demasiado de lo que su cámara ya había aprobado. Pero el Senado hizo cambios, particularmente en Medicaid, arriesgando más problemas mientras corren para terminar antes de la fecha límite del 4 de julio fijada por Trump. Los líderes republicanos de la Cámara prometieron ponerlo en el escritorio de Trump para su fecha límite del 4 de julio.

El resultado es un momento crucial para el presidente y su partido, que han estado consumidos por el "Gran Hermoso Proyecto de Ley", de 940 páginas, como se titula formalmente e invirtieron su capital político en cumplir con el proyecto.

Trump reconoció que es "un asunto muy complicado", mientras salía de la Casa Blanca hacia Florida.

"No quiero volverme loco con los recortes", declaró el presidente. "No me gustan los recortes".

Senadores trabajaron día y noche

Lo que comenzó como un día rutinario pero laborioso de votación de enmiendas, en un proceso llamado vote-a-rama, se convirtió en un maratón casi ininterrumpido mientras los líderes republicanos ganaban tiempo para consolidar el apoyo.

Las monótonas llamadas de votación en la cámara contrastaban con la acción frenética para sacar adelante el proyecto de ley. Se veían escenas de rostros sombríos dentro y fuera del piso del Senado, y los ánimos se encendieron.

Thune trabajó día y noche tratando de lograr acuerdos de último minuto entre los miembros de su partido preocupados porque las reducciones al Medicaid del proyecto de ley dejen a millones sin atención médica y su flanco más conservador, que quiere recortes aún más profundos para contener los déficits que se disparan con los recortes fiscales.

Los líderes republicanos no tenían margen de error, con mayorías estrechas en ambas cámaras. Thune no podía perder más de tres senadores republicanos, y ya dos —Tillis, quien advirtió que la gente perderá acceso a la atención médica de Medicaid, y Paul, quien se opone a aumentar el límite de la deuda en 5 billones de dólares— habían indicado su oposición.

La atención se centró rápidamente en dos senadoras clave, Lisa Murkowski de Alaska y Collins, quienes también han trabajado para frenar los recortes de la atención médica, pero también en una coalición laxa de cuatro senadores conservadores del partido que presionan por hacer recortes aún más profundos.

Murkowski, en particular, fue el centro de atención de los líderes republicanos, mientras Thune y otros se sentaron a su lado en conversación. Luego, todas las miradas se dirigieron a Paul después de que regresó de una visita a la oficina de Thune.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, declaró que "los republicanos están totalmente enrollados porque saben que el proyecto de ley es muy impopular".

Un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, encontró que 11,8 millones más de estadounidenses quedarán sin seguro para 2034 si el proyecto de ley se convierte en ley. La oficina dijo que el paquete aumentaría el déficit en casi 3,3 billones de dólares durante la década.

La presión aumentó desde todos los lados. El multimillonario Elon Musk dijo que aquellos que votaron por el paquete deberían "agachar la cabeza de vergüenza" y advirtió que haría campaña en su contra. Pero Trump también había arremetido contra los republicanos que se resistían, incluido Tillis, quien anunció abruptamente su propia decisión durante el fin de semana de no buscar la reelección.

Los senadores insistieron en hacer cambios

Pocos republicanos parecían completamente satisfechos a medida que emerge el paquete final, ya sea en la Cámara o en el Senado.

Collins luchó por incluir 50.000 millones de dólares para un nuevo fondo de hospitales rurales, estando entre los senadores republicanos preocupados de que los recortes a los proveedores de Medicaid del proyecto de ley serían devastadores y los obligarían a cerrar.

Aunque su enmienda para el fondo fue rechazada, la disposición se insertó en el proyecto de ley final. Aun así, votó en contra.

La senadora de Maine dijo que está contenta de que se haya agregado el financiamiento reforzado, pero "mis dificultades con el proyecto de ley van mucho más allá de eso" .

Y Murkowski calificó el proceso de toma de decisiones como "agonizante".

Aseguró disposiciones para evitar que Alaska y otros estados sufran algunos recortes en cupones de alimentos, pero sus esfuerzos por aumentar los reembolsos de Medicaid no tuvieron éxito. Votó a favor.

Qué hay en el proyecto de ley

En total, el proyecto de ley del Senado incluye 4,5 billones de dólares en recortes fiscales, según el último análisis de la agencia presupuestaria, haciendo permanentes las tasas de Trump de 2017, que expirarán al final del año si el Congreso no actúa, mientras agrega las nuevas que él promovió en su campaña, incluyendo no impuestos sobre las propinas.

El paquete del Senado revertiría miles de millones de dólares en créditos fiscales para energía verde, que los demócratas advierten eliminarán las inversiones en energía eólica y solar en todo el país. Impondría 1,2 billones de dólares en recortes, en gran parte a Medicaid y cupones de alimentos, al imponer requisitos de trabajo a personas en edad de trabajar, incluidos algunos padres y estadounidenses mayores, haciendo más estrictas las condiciones para inscribirse y cambiando los reembolsos federales a los estados.

Además, el proyecto de ley proporcionaría una inyección de 350.000 millones de dólares para seguridad fronteriza y nacional, incluyendo deportaciones, parte de la cual se pagaría con nuevas tarifas cobradas a los inmigrantes.

"El gran proyecto de ley no tan hermoso ha pasado", declaró Paul.

Demócratas lucharon día y noche

Incapaces de detener el avance hacia la aprobación del texto como el partido minoritario en el Congreso, los demócratas están utilizando las herramientas a su disposición para retrasar y prolongar el proceso.

Los demócratas forzaron una lectura completa del texto, que tomó 16 horas, y tienen un flujo de enmiendas.

La senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones, expresó particular preocupación al inicio del debate el domingo por la noche sobre el método contable que están utilizando los republicanos, que dice que los recortes fiscales del primer mandato de Trump ahora son "política actual" y el costo de extenderlos no debería contarse hacia los déficits.

Dijo que ese tipo de "matemáticas mágicas" no funcionarán con los estadounidenses que intentan cuadrar sus propias cuentas domésticas.