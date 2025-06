Hombre armado dispara en iglesia de Michigan

WAYNE, Michigan, EE.UU. (AP) — El hombre que abrió fuego fuera de una iglesia en Michigan llena de feligreses antes de ser atropellado por un vehículo y luego abatido a tiros por el personal de seguridad había asistido a los servicios allí un par de veces en el último año y su madre es miembro, dijo la policía.

Varias personas pueden ser vistas llevando o dirigiendo a los niños a agacharse y alejarse en un video en vivo del servicio dominical en la Iglesia Comunitaria CrossPointe en Wayne.

"Vamos, todos hacia atrás", llama una mujer. La mujer, que inicialmente estaba agachada entre dos filas de asientos, se levanta y agita un brazo. "Por favor, todos vengan hacia atrás".

Las personas, algunas de ellas agachando la cabeza, se apresuran a salir mientras se escucha a otros gritar "¡Vayan!" y "¡Vamos!".

Se escucha un fuerte estallido y se oyen gritos mientras los que quedan corren y caminan rápidamente fuera de la vista.

El tirador, identificado como Brian Anthony Browning, de 31 años, no tenía contactos previos con la policía local ni antecedentes penales, pero podría haber estado sufriendo una crisis de salud mental, indicó el Departamento de Policía de Wayne en un comunicado de prensa.

Los feligreses vieron al tirador conduciendo de manera imprudente y luego lo vieron salir de su auto vistiendo un chaleco táctico y portando un rifle y una pistola, dijo el jefe de policía Ryan Strong en una conferencia de prensa vespertina.

El hombre comenzó a disparar mientras se acercaba a la iglesia, hiriendo a una persona en la pierna. Un feligrés que conducía una camioneta golpeó al hombre y el equipo de seguridad de la iglesia cerró las puertas delanteras e intercambió disparos con el hombre, señaló la policía. Al menos dos miembros del personal le dispararon, dijo Strong. Había unas 150 personas dentro de la iglesia en ese momento.

"Estamos agradecidos por las acciones heroicas de los miembros del personal de la iglesia, quienes sin duda salvaron muchas vidas y evitaron un tiroteo masivo a gran escala", sostuvo el jefe.

Un miembro del equipo de seguridad recibió un disparo en la pierna y fue ingresado en condición estable en un hospital después de someterse a una cirugía, dijo el comunicado de prensa. Nadie más resultó herido.

Wayne es una ciudad de aproximadamente 17.000 personas ubicada a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Detroit. La policía, al ejecutar una orden de registro en la casa de Browning en Romulus, a unos 8 kilómetros (5 millas) al sur de Wayne, encontró rifles adicionales, varias pistolas más y una gran cantidad de municiones, dijo el comunicado de prensa.

La madre de Browning no respondió a un mensaje de Facebook enviado el domingo por The Associated Press.

La feligresa Wendy Bodin expresó que escuchó un fuerte "boom" y cuando miró afuera, vio a un hombre tendido en el césped frente a la iglesia. "Pensé que lo habían golpeado o que había chocado su auto o que estaba herido", dijo Bodin a WXYZ-TV. "Y otra señora vio y me señaló y dijo: '¡Oh, Dios mío, llama al 911!'"

El subjefe de policía de Wayne, Finley Carter III, declaró horas después que era demasiado pronto para conocer un motivo. El subdirector del FBI, Dan Bongino, dijo en X que los "equipos de liderazgo y apoyo" de la oficina estaban en la iglesia y ayudando con la investigación.

Los mensajes dejados por la AP el domingo en el buzón de voz y en una página de Facebook de la iglesia no fueron respondidos de inmediato.