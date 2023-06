Hombre asalta tienda en EU con pistola de Nintendo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Un hombre de 25 años robó una tienda de conveniencia en Carolina del Norte, Estados Unidos, con una pistola de juguete para la consola Nintendo Entertainment System (NES) -utilizada en el videojuego de 1984 Duck Hunt-, la cual estaba pintada casi en su totalidad de color negro.

Según las autoridades del condado de York, el incidente ocurrió el pasado 30 de mayo a las 5:45 pm (hora local), cuando el joven ingresó a la tienda Sharon Kwik Stop, ubicada en la calle York del condado homónimo, mientras portaba una máscara, peluca y sudadera con capucha.

Una vez dentro, el hombre identificado como David Jospeh Dalesandro mostró el arma falsa que llevaba en los pantalones y exigió dinero al empleado, quien le dio cerca de 300 dólares de la caja registradora.

Fue hallado posteriormente en un estacionamiento por comisarios locales, quienes lo detuvieron, encontraron la pistola de "Duck Hunt" y lo trasladaron al centro de detención de York.

"Duck Hunt", lanzado en abril de 1984 para la primera consola de sobremesa de Nintendo, es un popular videojuego de cacería donde el jugador apunta hacia el televisor con una pistola de plástico -llamada Nintendo Zapper-, mientras intenta disparar a unos patos que vuelan por la pantalla.

Este periférico funciona gracias a un sensor de luz o fotodiodo, el cual detecta a los patos como si fueran "manchas" sobre la pantalla, sin la necesidad de colocar accesorios adicionales. También se utiliza en juegos como "Wild Gunman", "The Adventures of Bayou Billy", "To The Earth" y "Laser Invasion", entre muchos otros.

Mientras que "Duck Hunt" es recordado por incluir a un perro de raza beagle que se ríe del jugador cada vez que éste falla un disparo; además, el juego alcanzó gran popularidad tras ser comercializado en un cartucho especial junto al clásico "Super Mario Bros".

Cabe mencionar que este control era, en su versión japonesa, una representación realista de un revólver, pero se modificó al llegar a occidente, puesto que las leyes de Estados Unidos prohíben las armas de juguete que puedan confundirse con una real.

Esta no es la primera vez que alguien comete un delito con una pistola de "Duck Hunt". Hace cinco años, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a un hombre que acababa de robar un Banamex en la Plaza Girasol, con uno de estos controles envuelto en cinta aislante.

Más tarde, la policía informó que el hombre tendría relación con al menos 15 asaltos a instituciones bancarias en la misma demarcación, sin precisar si en todos ellos se utilizó una pistola de Nintendo.