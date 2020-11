Hombre lleva serenata a su esposa afuera de hospital en Italia

Un hombre de la tercera edad en Italia llevó serenata a su esposa afuera del hospital porque no pudo visitarla debido a las restricciones impuestas por el coronavirus.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en el patio del Hospital en Castel San Giovanni, en la región norteña de Emilia-Romagna, indica "The Guardian".

"Lo hice por Carla, para mostrarle cuánto la amo y agradecerle todo lo que me ha dado", dijo el hombre identificado como Stefano Bozzini, de 81 años, quien se ve en varios videos con un suéter rojo, pantalones azul marino, un sombrero de plumas, un cubrebocas y un acordeón.

"No pude verla en el hospital, así que fui al patio con el acordeón, mi corazón me dijo que fuera. Después de escuchar la música, miró por la ventana, así que al menos pude verla".

De acuerdo con el medio, la primera canción que tocó fue Spanish Eyes de Engelbert Humperdinck. "Estaba tan enamorada de esa canción que la toco todo el tiempo en casa", dijo. "Toqué otras que todos conocen, una canción tras otra, no paré. Muchos de los enfermos del hospital miraban por las ventanas".

El medio menciona que la mujer fue dada de alta el lunes pasado, luego de que los médicos le realizaran pruebas por sospecha de cáncer. El centro no trata a pacientes con coronavirus, pero las visitan están prohibidas como parte de las medidas preventivas.

Bozzini es un miembro retirado de la infantería de montaña Alpini del ejército italiano, según medios locales. Su unidad lo apodó Gianni Morandi de los Alpines, porque siempre tocaba el acordeón, informó ANSA.

"The Guardian" indica que la pareja se conoció cuando tenían 20 años. Tienen tres hijos, pero perdieron al menor a causa del cáncer a los 25 años. Castel San Giovanni, donde la pareja ha vivido toda su vida, está cerca de la frontera de Lombardía, la región más afectada por el coronavirus.

Las regiones con mayores cifras de contagio son Lombardía (9 mil 291), Piamonte (4 mil 787), Campania (4 mil 65), Véneto (3 mil 564) y Lacio (2 mil 686).