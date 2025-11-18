Hombre prende fuego a mujer en tren del metro de Chicago
El ataque ocurrió durante una discusión en el tren, dejando a la mujer en estado crítico al ser incendiada
CHICAGO (AP) — Un hombre roció a una mujer con un líquido y le prendió fuego en un tren del metro de Chicago, dejándola en estado crítico, informaron las autoridades el martes.
El ataque ocurrió la noche del lunes en un tren de la Línea Azul, según la policía. Testigos dijeron a los investigadores que la mujer de 26 años y un hombre de unos 40 comenzaron a discutir, y que el hombre luego la roció con un líquido y le prendió fuego.
Cuando el tren llegó a la parada de Clark y Lake, el hombre huyó y la mujer salió tambaleándose y cayó al piso, informó la policía. Fue llevada a un hospital en estado crítico, indicaron las autoridades. El hospital se negó a discutir su estado.
Una persona de interés en el ataque fue detenida, dijo la policía más tarde el martes . No dijeron si el hombre y la mujer se conocían.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al igual que muchas otras grandes ciudades, Chicago ha registrado una disminución en el crimen violento después de un aumento durante la era de la pandemia. El crimen urbano ha sido un tema de debate últimamente luego de que el presidente estadounidense Donald Trump caracterizara varias ciudades con gobiernos demócratas, incluida Chicago, como zonas plagadas de crimen que necesitan intervención federal. Los funcionarios locales han rechazado esa descripción.
no te pierdas estas noticias
Hombre prende fuego a mujer en tren del metro de Chicago
AP
El ataque ocurrió durante una discusión en el tren, dejando a la mujer en estado crítico al ser incendiada
Consejo de Seguridad de la ONU respalda plan para el futuro de la Franja de Gaza
AP
El inesperado papel de Donald Trump en Gaza y los desafíos para la reconstrucción y desarme de Hamas.
Volodymyr Zelenskyy visita Guernica, la emblemática obra de Picasso
AP
Zelenskyy, desde Ucrania, se conmueve al contemplar Guernica de Picasso en España