Honduras necesita 2.600 millones de dólares para financiar déficit

Tegucigalpa, 24 feb (EFE).- Honduras necesita endeudarse en 64.000 millones de lempiras (2.600 millones de dólares) para financiar el déficit del presupuesto del Estado para 2022, informó este jueves la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien atribuyó la situación al descalabro que dejó el pasado Gobierno.

"Ocupamos endeudarnos en 64.000 millones de lempiras, o sea en más de 2.000 millones de dólares para poder cubrirlo", subrayó Moncada en un informe sobre la situación de las finanzas que, según ella, dejó el pasado Gobierno que, durante los últimos ocho años presidió Juan Orlando Hernández.

La alta funcionaria indicó que "la variable sobresaliente es la corrupción generalizada dentro del sistema inhumano que convirtió a nuestro país en guarida de delincuentes y en fábrica de pobres".

Moncada resumió en el informe la situación financiera del país durante los doce años continuos del Partido Nacional en el poder, los primeros cuatro con Porfirio Lobo como presidente (2010-2014).

Añadió que el actual presupuesto general del Estado, de 308.000 millones de lempiras (más de 12.000 millones de dólares) aprobado en diciembre por la pasada administración, "es falso y fuente de corrupción".

"Este presupuesto es falso, no refleja la verdad y es fuente de corrupción porque manipuló cifras, incluyó programas y proyectos sin estudios y financiamiento", recalcó Moncada.

Señaló además que el déficit obliga a acudir a la banca para que le financie al Estado préstamos hasta por 2.600 millones de dólares.

Ante tal situación, Moncada le dijo a los titulares de Salud y Educación que "por más mensajitos que me envíen y llamadas que me hagan, no tengo dinero de dónde pagar los empleados, no hay para pagar la planilla".

A manera de ejemplo, indicó que el miércoles ingresaron a las arcas del Estado nueve millones de lempiras (367.346 dólares), pero los requerimientos solo para el pago de salarios en educación ronda los 140 millones (5,7 millones de dólares).

Según otras fuentes del nuevo Gobierno de Honduras, que desde el 27 de enero preside Xiomara Castro, la situación de las finanzas del país es de "calamidad".

Pese a los problemas que señaló, Moncada enfatizó que "vamos a encontrar soluciones, esa es nuestra tarea y la vamos a cumplir al lado de nuestra presidenta con éxito y con eficiencia".

Añadió que gracias a un decreto de emergencia aprobado por el Parlamento, el Banco Central de Honduras aprobó hoy alrededor de 19.000 millones (775,5 millones de dólares) "para empezar a cubrir de forma ordenada las obligaciones".