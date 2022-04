Hospital paga precio por plan de "cero covid"

Beijing, China.- Una serie de muertes de pacientes geriátricos en un hospital de Shanghái subraya las peligrosas consecuencias de la obstinada estrategia de China de cero covid-19 en medio de un brote creciente en la ciudad de 26 millones de habitantes.

Varios pacientes han fallecido en el Hospital Geriátrico Donghai de Shanghái, dijeron parientes de los enfermos a The Associated Press. Dicen que sus seres queridos no fueron atendidos de manera adecuada luego de que los cuidadores que entraron en contacto con el virus fueron retirados y puestos en cuarentena, de acuerdo con las estrictas normativas sobre la pandemia, con lo que el hospital se fue quedando sin personal.

Las condiciones y muertes en el hospital suponen un fuerte revés para la estrategia de China de adherirse a la política de cero covid a fin de enfrentar el brote en Shanghái, donde la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas. Con un enfoque de obligar a los casos positivos y a sus contactos cercanos a permanecer en instalaciones designadas para cuarentena colectiva, los costos de mantener una política de cero covid podrían estar superando los riesgos de enfermarse.

Shen Peiming, de 71 años, fue una de las fallecidas. Murió en el hospital el domingo en la mañana sin ningún pariente a su lado. Un familiar dijo que han estado hablando al hospital a fin de averiguar las circunstancias del fallecimiento de Shen, pero no han recibido una respuesta clara. "¿Cuántas veces ha habido confinamientos desde 2020? ¿Aún no tienen experiencia para manejar esto?", dijo el familiar.

Todo lo que saben es que su médico y el personal de enfermería no estuvieron ahí para cuidar a Shen, que sufría parálisis parcial debido a una embolia. La última asistente de enfermería que la atendía fue puesta en cuarentena por haber tenido contacto cercano con un caso positivo. Un empleado que no conocían les llamó para informarles que había fallecido. Posteriormente, el hospital dijo que murió debido a una infección respiratoria.

Se desconoce cuántos pacientes han muerto en el hospital y si alguno falleció de covid-19.

La mayoría de los expertos coinciden en que el enfoque chino de "cero COVID" tuvo un gran éxito para mantener los decesos al mínimo cuando los medicamentos o las vacunas eran limitados. Pero ahora que las vacunas están ampliamente disponibles en China, y con la aparición de la variante ómicron, muchos dicen que las autoridades deberían abandonarlo y centrar los recursos médicos en los mayores y más vulnerables.