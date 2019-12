Hoteleros de Venecia lamentan caída en el número de reservaciones tras inundaciones

Las reservas de hoteles en Venecia han caído en picado y continúan las cancelaciones a raíz de la fuerte inundación sufrida el pasado noviembre, lamentó hoy la Asociación de Hoteleros de Venecia, que asegura que no hay peligro ni motivos para no visitar la ciudad.



"Venecia, ciudad patrimonio de la Humanidad, ha sido penalizada dos veces: la primera por el agua que ahora se ha secado y que dejó millones de euros en daños, y la segunda por el efecto que las imágenes de la ciudad sumergida han tenido en las llegadas de turistas de todo el mundo", señaló Vittorio Bonacini, presidente de la Asociación.



Bonacini explicó que desde mediados de noviembre ha habido "una disminución sin precedentes en las reservas que ni siquiera ocurrió después del ataque a las Torres Gemelas" de Nueva York (el 11 de septiembre de 2001), lo que se suma a las cancelaciones imparables incluso para los primeros meses de 2020.



En el primer mes transcurrido desde la marea excepcional del 12 de noviembre "ha habido un pico de cancelaciones del 45%, mientras se siguen cancelando eventos, conferencias y otros eventos importantes programados en la ciudad hasta la próxima primavera", añadió, en conferencia de prensa en la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma.



El presidente del gremio de hoteleros de Venecia señaló que si bien Navidad nunca ha sido un período de plena ocupación, "un hecho sorprendente es el del Año Nuevo: si el año pasado la ocupación fue del 100%, este año es inferior al 50%".



Bonacini subrayó que el "agua alta" es un fenómeno "ordinario, pasajero y que forma parte de la vida de los venecianos desde siempre", y que sigue el ciclo de la marea: durante 6 horas crece y otras 6 horas decrece.



"Ocurre, ocasionalmente y solo en algunas áreas de la ciudad, que haya que caminar sobre pasarelas que ya están configuradas precisamente porque la marea no sorprende a los venecianos", añadió.



Insistió en que la subida extraordinaria del 12 de noviembre "duró una hora y media, luego la marea bajó y en unas pocas horas la situación volvió a la normalidad", pero -lamentó- "ciertas imágenes son más difíciles de olvidar, especialmente si los datos de la marea se malinterpretan".



Se refería especialmente al dato de que la marea ese día fue de 187 centímetros, pero aclaró que esa no es la altura real porque si no "todos habríamos estado sumergidos".



El punto de partida para calcular la marea sobre la ciudad es un punto mareográfico 0 de Punta della Salute.



"La ciudad está, en el 97 %, a unos 100 centímetros sobre el nivel del medio del mar. Y por lo tanto, por ejemplo, una marea excepcional de 140 centímetros, que ya es rara, corresponde en realidad a unos 60 centímetros de agua en los puntos más bajos de la ciudad, como la Plaza de San Marco, e inunda aproximadamente el 54 % del centro histórico", añadió.



En la misma conferencia de prensa, Stefania Stea, propietaria del hotel Ca'Nigra) y vicepresidenta de la Asociación, aseguró que sus huéspedes ni siquiera notaron el incidente.



"Dormían, porque las habitaciones están en los pisos superiores, y cuando se despertaron desayunaron abajo sin molestias porque todo estaba bien. Estuvimos sin luz durante una hora, esta es la única molestia causada".



Pero lamentó que al día siguiente, el hotel estaba vacío debido a los temores provocados por las imágenes que circulaban por la red.



"Todas las reservas fueron canceladas. También una conferencia universitaria y el cumpleaños de un personaje conocido, y todas las pernoctaciones. Las nuevas reservas son lentas y algunos mercados, como el estadounidense, se han detenido por completo a pesar de los precios atractivos", subrayó.



Otra hotelera, Lorenza Lain, gerente del hotel Ca'Sagredo, señaló que superaron la emergencia rápidamente "porque estamos organizados y acostumbrados a manejar el agua alta con la que convivimos.



"Es difícil darse cuenta de que esto no es un huracán o un tsunami, sino algo que es normal en Venecia. Los visitantes de todo el mundo deben venir a la ciudad y disfrutarla. La mejor manera de apoyar a Venecia en este momento es visitarlo", aseguró.