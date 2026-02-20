Huelga y protestas por reforma en Argentina
Buenos Aires, Arg.- El debate en el Congreso de Argentina del polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei fue blanco de protestas callejeras repelidas por la policía y de una huelga general que, según las centrales sindicales, cosechó un elevado nivel de adhesión.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país y de raigambre peronista, aseguró que la medida de fuerza de 24 horas -la cuarta desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023- tuvo un seguimiento del 90 %.
"Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90 % de la actividad detenida", afirmó en una rueda de prensa Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT.
La huelga ha afectado a todo tipo de actividades, desde la Administración pública, la industria y el comercio exterior hasta el transporte de pasajeros.
Las aerolíneas cancelaron unos 400 vuelos, lo que afectó a cerca de 64.000 pasajeros, de acuerdo a datos de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina.
Si bien la CGT convocó a la huelga sin movilización, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), movimientos sociales y agrupaciones políticas de izquierda se concentraron en los alrededores del Congreso, en Buenos Aires, para manifestar su desacuerdo con la polémica reforma laboral.
