Huracán Erin provoca evacuaciones en islas de Carolina del Norte

El huracán Erin obligó a los turistas a acortar sus vacaciones en la cadena de islas de Carolina del Norte, aunque se espera que la monstruosa tormenta se mantenga en alta mar después de azotar partes del Caribe con lluvia y viento el lunes.

Las autoridades ordenaron evacuaciones para un par de islas de barrera a lo largo de la costa de Carolina, y advirtieron que la tormenta podría generar corrientes de resaca peligrosas e inundar carreteras con olas de 4,6 metros (15 pies).

Los turistas y residentes esperaron durante horas en una fila de autos el lunes en el muelle del ferry de la isla de Ocracoke, la única forma de salir aparte de por avión.

"Definitivamente lo pensamos dos veces", dijo Seth Brotherton, de Catfish, Carolina del Norte, cuyo viaje de pesca de una semana terminó abruptamente. "Pero dijeron 'obligatorio' y eso básicamente significa, 'sal de aquí'".

Los meteorólogos prevén que Erin girará hacia el norte y se alejará del este de Estados Unidos, pero aún se espera que se fortalezca en los próximos días y produzca olas peligrosas y vientos con fuerza de tormenta tropical a lo largo de las islas costeras, dijo Dave Roberts, del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.

El monstruoso sistema volvió a ganar fuerza la madrugada del lunes para alcanzar categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora (140 millas por hora), cuando comenzaba a azotar las islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Funcionarios del gobierno en las Islas Turcas y Caicos anunciaron que todos los servicios fueron suspendidos en tres de sus islas y ordenaron a los residentes que se queden en casa.

Alrededor de las 5:00 de la madrugada del lunes, Erin se encontraba unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de la isla Gran Turca y unos 1.370 kilómetros (850 millas) al sur-sureste de cabo Hatteras, Carolina del Norte.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, la cadena de islas, se esperaba que las inundaciones costeras comenzaran el martes y continuaran hasta el jueves.

Las evacuaciones que iniciaron el lunes en la isla de Hatteras y la isla de Ocracoke llegaron en el apogeo de la temporada turística en la delgada franja de islas de barrera de baja altitud que se adentra en el Atlántico y son cada vez más vulnerables a las marejadas ciclónicas.

Hace un año, el huracán Ernesto se mantuvo a cientos de millas de la costa este del país, pero aún así produjo un oleaje alto y marejadas que causaron daños costeros.

Esta vez hay preocupaciones de que varios días de fuerte oleaje, vientos y olas altas destruyan partes de la carretera principal que corre a lo largo de las islas de barrera, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades advirtieron que algunas rutas podrían ser intransitables durante varios días.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático. El calentamiento global está provocando que la atmósfera retenga más vapor de agua y eleva las temperaturas oceánicas, y las aguas más cálidas proporcionan a los huracanes el combustible para desatar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.

Daniel Pullen, un fotógrafo profesional que vive en la isla de Hatteras, dijo que ya ha perdido tres días de trabajo tomando retratos familiares debido a la orden de evacuación .

Pero Pullen, que vive en Buxton, no planea evacuar porque podría quedar atrapado fuera de la isla durante días e incluso semanas si la carretera principal, la Carretera 12, se destruye.

"Es un poco como la ruleta rusa", comentó Pullen. "¿Te quedas y te arriesgas a que te golpee? ¿O te vas y te arriesgas a quedarte atrapado fuera de la isla durante semanas? Diría que la mayoría de los residentes de la isla de Hatteras no pueden permitirse quedarse en un motel durante una o dos semanas".

Erin, el primer huracán del Atlántico del año, alcanzó un estado extremadamente peligroso de categoría 5 el sábado con vientos de 260 km/h (160 mph) antes de debilitarse. Se espera que permanezca como un huracán grande y de categoría 3 o más hasta mediados de semana.

"Están lidiando con un huracán fuerte. La intensidad está fluctuando. Es un huracán peligroso en cualquier caso", afirmó Richard Pasch del Centro Nacional de Huracanes.

Bermudas experimentará la amenaza más severa de Erin el jueves por la noche, advirtió Phil Rogers, director del Servicio Meteorológico de Bermudas. Para entonces, las aguas podrían elevarse hasta 7,3 metros (24 pies).

"Los surfistas, nadadores y navegantes deben resistir la tentación de salir. Las aguas serán muy peligrosas y se pondrán vidas en riesgo", dijo el ministro interino de Seguridad Nacional, Jache Adams.

Las bandas exteriores de Erin azotaron partes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con fuertes lluvias y vientos de tormenta tropical durante el domingo y dejaron sin electricidad a miles de personas.