Huyen iraníes; se refugian en el campo

BEIRUT.- Aterrorizados por las explosiones que sacuden sus hogares en Teherán y otras ciudades, decenas de miles de iraníes han hecho las maletas y se han marchado, encontrando refugio en pueblos pequeños y remotos para esperar a que pase el bombardeo masivo de Israel y Estados Unidos.

Pouya Akhgari, de 22 años, se encuentra refugiado en una casa familiar con tías y primos en una aldea a 200 kilómetros de su hogar en la capital, Teherán. Mientras nieva en el paisaje montañoso de la provincia de Zanjan, pasa la mayor parte de los días viendo películas y series de televisión y, a veces, se aventura hasta la localidad principal más cercana.

La aldea se ha librado de los ataques, pero los amigos de Akhgari en Teherán le hablan de las explosiones a su alrededor.

"Parece todo muy caótico. Pensé que sería muy corto, pero se está alargando", comentó a The Associated Press por una aplicación de mensajería. "Si sigue así, nos quedaremos sin dinero".

La agencia de la ONU para los refugiados indicó que, en los dos primeros días de la guerra, unas 100.000 personas huyeron de Teherán, una ciudad de alrededor de 9,7 millones de habitantes. Señaló que la magnitud del desplazamiento probablemente es mucho mayor, aunque no tenía cifras de días posteriores ni sobre la huida desde otras ciudades.

Una abogada de 39 años soportó un día de explosiones que sacudieron su casa en la ciudad de Ahvaz, a 800 kilómetros (500 millas) al sureste de Teherán.