ICE libera a dos jóvenes mariachis

Austin, Texas.- Las autoridades migratorias de Texas liberaron a dos jóvenes mexicanos, estudiantes y galardonados músicos de mariachi, y su familia, tras haber estado retenidos por casi dos semanas en un centro de detención para migrantes.

La liberación tuvo lugar este lunes, según informaron los congresistas Joaquín Castro y Mónica de la Cruz, quienes estuvieron denunciando la situación de la familia, originaria de San Luis Potosí.

"Estamos agradecidos por la liberación de la familia Gámez-Cuéllar y no descansaremos hasta que liberen a todos", señaló Castro en una publicación de su cuenta de la plataforma X.

Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Caleb Gámez-Culler, de 14, a quienes su talento musical llevó a ser reconocidos en la Cámara de Representantes el año pasado, fueron arrestados junto a sus padres y su hermano menor a finales de febrero.

La familia, originaria de San Luis Potosí en México y en EU desde 2023, fue trasladada al centro de detención de Dilley, en las afueras de San Antonio, conocido por las denuncias de condiciones inadecuadas y falta de acceso a servicios médicos.

El hijo mayor, Antonio, fue separado de sus padres y sus hermanos, ya que las autoridades lo enviaron el centro de detención de Raymondville, en el sur de Texas.

La familia Cuéllar entró a EU por la aplicación CBP One, progrma del gobierno de Biden, que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera de EU e iniciar su proceso para solicitar asilo.