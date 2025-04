Icónica reunión Zelenski-Trump

Roma, Italia.- Tras varias semanas de buenas palabras hacia el líder del Kremlin en las que evitó condenar las últimas matanzas de civiles provocadas por Rusia, el presidente de EU, Donald Trump, volvió a amenazar al Kremlin con sanciones, horas después de protagonizar en la basílica de San Pedro con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, una reunión de alta carga simbólica que ambas partes valoraron positivamente.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, escribió Trump en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

El presidente estadounidense se refería al ataque lanzado por Rusia contra Kiev la madrugada del jueves, en el que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas.

La reunión duró unos 15 minutos y dejó varias fotografías icónicas en que se ve a ambos dirigentes sentados cara a cara en dos sillas colocadas sobre el suelo de mármol de la basílica de San Pedro. En las imágenes Zelenski y Trump tienen gesto grave y concentrado y se inclinan en signo de atención y respeto hacia el otro.

“Sobran las palabras para describir la importancia de esta reunión histórica. Dos líderes trabajando por la paz en la basílica de San Pedro”, ha escrito en X sobre otra de las fotografías que muestran a Zelenski y Trump sentados cara a cara el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga.

El propio Zelenski también dio gran importancia a un encuentro que, según dijo, puede marcar un antes y un después si se concretan las cuestiones abordadas.

“Una buena reunión. Hemos hablado mucho cara a cara. Esperamos resultados en todo lo que hemos cubierto. Proteger las vidas de nuestra gente. Un alto el fuego completo e incondicional. Una paz sólida y duradera que evite otra guerra. Una reunión muy simbólica que tiene potencial de resultar histórica, si se consiguen resultados conjuntos. Gracias”, escribió el presidente ucraniano en sus redes.

Volodímir Zelenski también se reunió en Roma con el primer ministro británico, Keir Starmer; con el presidente francés, Emmanuel Macron; con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que volvieron a expresar su apoyo a las posiciones ucranianas de cara a las negociaciones.