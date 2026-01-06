Identifican a heridos del incendio mortal en Suiza

CRANS-MONTANA, Suiza.- La policía suiza anunció el lunes que ha identificado a todas las personas que resultaron heridas en el incendio que arrasó con un bar abarrotado durante una celebración de Año Nuevo. Las autoridades determinaron el total de heridos en 116, de los cuales más de dos tercios aún se encuentran en hospitales.

Las autoridades habían dado previamente una cifra de 119 heridos, además de las 40 personas fallecidas. Sin embargo, la policía indicó el lunes que tres personas admitidas en hospitales la noche del desastre en Crans-Montana habían sido vinculadas por error con el incendio en el concurrido bar Le Constellation.

Los heridos son 68 ciudadanos suizos, 21 franceses, 10 italianos, cuatro serbios, dos polacos y una persona de cada uno de los siguientes países: Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, República Checa, Luxemburgo, Portugal y la República del Congo, según un comunicado de la policía. También había cuatro personas con doble nacionalidad: de Francia y Finlandia, Francia e Italia, Suiza y Bélgica, e Italia y Filipinas.

La policía informó que 83 de los heridos aún permanecen en hospitales. No proporcionaron más detalles ni especificaron sus edades. La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas víctimas del incendio que se desató alrededor de la 1:30 de la mañana del Día de Año Nuevo, lo que requirió que las familias proporcionaran muestras de ADN a las autoridades.

Las autoridades anunciaron el domingo por la noche que habían completado la identificación de las 40 personas que murieron, siendo la más joven de 14 años.