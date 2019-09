Iglesia panameña aparta a curas tras difusión de un video de contenido sexual

La Arquidiócesis de Panamá informó este sábado que apartó a tres sacerdotes por "conductas inapropiadas y escandalosas", luego de que circulase en las redes sociales un video sobre un encuentro sexual con un joven venezolano.



En un escueto comunicado, la Iglesia aseguró que "se siente profundamente herida y avergonzada" y que los sacerdotes Rogelio Topin, Orlando Rivera y Karl Madrid llevan separados de sus funciones desde el pasado 6 de septiembre.



"Hasta el momento, la Iglesia Arquidiocesana no ha sido informada de que exista alguna acusación en contra de estos presbíteros, pero se ha tomado esta previsión de suspenderlos con el fin de restablecer la justicia, procurar la conversión del clero y reparar el escándalo causado", agregó el comunicado.



El portal panameño Claramente publicó el viernes un video en el que un joven venezolano, que supuestamente trabaja en una iglesia de la capital haciendo labores de mantenimiento, denuncia que varios sacerdotes se aprovechan de su situación de vulnerabilidad y le pagan por tener relaciones sexuales.



"Acabo de ser contratado por un sacerdote, un párroco de la Iglesia católica aquí en Panamá. No es la primera vez, lo hace tres y cuatro veces por semanas. Él me contrata con el fin de tener relaciones sexuales, que yo le haga sexo o él a mí, y lo hago por la necesidad que tengo en este país", dice el joven en el video.



Minutos después, el chico se sube en el auto de uno de los párrocos y, tras varios tocamientos y una conversación subida de tono en el que se habla de la implicación de otros religiosos, llegan a una habitación de un hotel y mantienen relaciones.



"Lo grabo porque siento rabia y molestia", explica el joven, quien en la grabación habla con el cura de su presunta participación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebró el pasado enero en Panamá y a la que acudió el papa Francisco.



El portal Claramente también reveló varias conversaciones de Whastapp entre el joven y otros curas panameños en las que hablan de encuentros fuera de la ciudad.



"Reafirmamos una vez más nuestro irrestricto compromiso en la búsqueda de la verdad y la justicia (...) y reiteramos nuestra posición de tolerancia cero ante cualquier clase de abuso, especialmente a menores y personas vulnerables", concluyó la Iglesia en el mismo comunicado.