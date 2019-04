Iglesias en Tierra Santa reclaman acceso para cristianos de Gaza a Jerusalén

"Las autoridades israelíes decidieron no permitir que los residentes cristianos de Gaza vengan a Jerusalén para participar en las celebraciones de Pascua", lamentó en un comunicado el asesor de líderes de la Iglesia en Tierra Santa, Wadie Abunassar, que matizó si se permitirá visitar Jordania a dos centenares de ellos.

Abunassar denunció que Israel no da permisos para viajar a Jerusalén a los cristianos del enclave palestino bajo el argumento de que algunos de ellos "son infractores" que aprovechan su oportunidad de salir de Gaza para pasar a residir "ilegalmente" en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.



"Independientemente de la validez de esta afirmación, recalcamos que la libertad de acceso a los lugares sagrados debe garantizarse a todos y sin restricciones", añadió el portavoz cristiano, quien concluyó que "las consideraciones de seguridad no deben anular las libertades fundamentales de los seres humanos".



De acuerdo con los datos del Patriarcado Latino, hay 2 mil cristianos palestinos que todavía viven en Gaza, donde también se han visto afectados por el bloqueo impuesto por Israel desde 2007, cuando el movimiento islamista Hamás tomó el control de facto de la franja por la fuerza.