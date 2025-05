Ignoran destino de ayuda en la Franja de Gaza

Ginebra.- El presidente de la sociedad de socorro de la Media Luna Roja Palestina, Younis Al Kathib, dijo este jueves que en realidad no se tiene idea de dónde están exactamente el centenar de camiones que supuestamente han entrado en Gaza, donde la población está sufriendo una situación al límite de la hambruna.

“No tenemos idea”, aseguró en una conferencia de prensa en Ginebra, en una jornada marcada por la confusión sobre el reinicio de la entrada de cierta ayuda humanitaria al territorio palestino, después de once semanas de bloqueo total.

“Si cruzaron a Gaza, ¿Fueron a un almacén? Nadie me lo puede decir. ¿Hubo distribución? No, porque no hemos registrado una sola familia que haya recibido (la ayuda) y no creo que ni la ONU ni ninguna otra entidad internacional o agencia humanitaria pueda asegurarnos que han hecho una distribución”, declaró en una conferencia de prensa.

El responsable recordó que hace algunos días revivió la esperanza cuando Israel dijo que volvería a dejar entrar la ayuda, aunque se sabía que “ni cientos ni miles de camiones resolverían la catástrofe humanitaria que se está viviendo en Gaza”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lamentó que bajo ese entendido “llevemos tres días hablando de 90, quizás de 93 camiones esperando para ir a Gaza. Y uso deliberadamente la palabra esperando porque nadie puede probarnos que han llegado a Gaza”.

Aseguró tener la convicción de que la mayoría de esos camiones han sido ya inspeccionados por Israel, pero que todavía están en la frontera.

“Estoy intentando expresar el desaliento al ver que la vida humana es tratada como si no valiese nada”, comentó.

Al Kathib explicó que a pesar de que el hambre es en Gaza extrema, esta situación no es consecuencia únicamente de los últimos tres meses de bloqueo, sino que “ha sido así desde el inicio de la guerra”.

Por su parte, el ministro de Sanidad Palestina, informó que en los dos últimos días al menos 29 niños y ancianos han muerto de hambre en la Franja de Gaza, donde ha empezado a entrar en las últimas horas una muy limitada cantidad de suministros vitales tras once semanas de un bloqueo total al ingreso de cualquier ayuda humanitaria impuesto por Israel.