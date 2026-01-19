Impactan trenes de alta velocidad

BARCELONA.- Un tren de alta velocidad se descarriló, saltando a la vía en dirección opuesta e impactando con un tren que viajaba en sentido contrario el domingo en el sur de España, matando al menos a 21 personas e hiriendo a decenas más, informó el ministro de Transporte del país.

El extremo trasero de un tren nocturno entre Málaga y Madrid con unos 300 pasajeros se salió de las vías cerca de Córdoba a las 7:45 de la tarde, hora local, y chocó con un tren con unos 200 pasajeros que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario español Adif.

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, actualizó el número de muertos a 21 víctimas confirmadas después de la medianoche cuando dijo que los rescatistas se habían retirado a todos los sobrevivientes. Pero Puente advirtió que podría haber más víctimas aún por confirmar.

Puente agregó que se desconocen las causas del choque. Lo calificó como un incidente "tremendamente extraño" porque ocurrió en un tramo de vía plano que había sido renovado en mayo. Subrayó que el tren que saltó de la vía tenía menos de cuatro años y pertenecía a la empresa privada Iryo, y el tren que recibió el impacto era de la empresa pública española Renfe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Iryo emitió un comunicado en que "lamenta profundamente lo ocurrido" y afirmó que estaba "colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación".

Según Puente, la parte trasera del primer tren descarriló y chocó con el frente del otro tren, sacando de la vía a sus dos primeros vagones y hacia una pendiente de cuatro metros (13 pies). Añadió que el peor daño fue en ese tramo frontal del tren de Renfe.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo podría llevarse a cabo una investigación sobre las causas del incidente, Puente respondió que podría ser un mes.

El jefe de salud regional de Andalucía, Antonio Sanz, informó que 73 pasajeros heridos fueron trasladados a seis hospitales diferentes.

Francisco Carmona, el jefe de bomberos de Córdoba, dijo a la radio nacional española RNE que uno de los trenes quedó seriamente destrozado, con al menos cuatro vagones fuera de las vías. Destacó que la situación en el lugar del choque es muy grave.

Salvador Jiménez, un periodista de la emisora española RTVE, estaba a bordo de uno de los trenes descarrilados y dijo a la cadena por teléfono que "hubo un momento en que parecía un terremoto" cuando el tren descarriló.

Añadió que los pasajeros usaron martillos de emergencia para romper las ventanas y que algunos se alejaron sin heridas graves. Videos de gente en el lugar muestran a algunas personas saliendo por las ventanas en algunos puntos para escapar de los restos con vagones inclinados en un ángulo.