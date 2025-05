Impacto de Javier Milei en el acceso al aborto en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Amnistía Internacional y organizaciones feministas alertaron el miércoles sobre un desmantelamiento de políticas públicas bajo el gobierno de Javier Milei que dificultan el acceso al aborto y a métodos anticonceptivos que están garantizados por la ley en Argentina, en coincidencia con el día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

"Lo que estamos viendo es un retroceso deliberado en políticas públicas que costaron años de lucha", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en un comunicado. "No se trata solo de recortes: se está erosionando al Estado desde adentro, debilitando su capacidad para garantizar derechos, especialmente en salud sexual y reproductiva".

En un reporte difundido el miércoles, la organización humanitaria denunció una "interrupción total" de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo que el Congreso sancionó por ley en diciembre de 2020.

Durante 2024, el Estado nacional "no distribuyó" los mencionados insumos a las provincias. Al mismo tiempo, la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y tests de embarazo cayó un 81 % entre 2023 y 2024, dijo Amnistía.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones feministas cuya militancia fue fundamental para la legalización del aborto, manifestó por su lado que desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023 "nuestros derechos están en riesgo".

"Cumplimos 20 años de lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, interesexuales y no binaries. Continuaremos exigiendo la garantía de los mismos", dijo la organización, cuyo símbolo son los pañuelos verdes.

The Associated Press solicitó un comentario al ministerio de Salud sobre los señalamientos, pero no obtuvo respuesta.

Los recortes se dan en el marco del "plan motosierra" que lleva adelante el mandatario ultraderechista desde que asumió a fines de 2023 con el objetivo de reducir el déficit fiscal y achicar el tamaño del Estado como pilares de su plan antiinflacionario.

Al margen de las políticas de ajuste, Milei ha expresado públicamente sus críticas hacia el feminismo, la diversidad de género, el aborto y la ideología de género, que define como "cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado" sobre la libertad de los individuos.

En esa línea, el gobierno canceló programas para la prevención del embarazo adolescente; restringió el acceso de tratamientos de hormonización y cirugías para cambio de género; dejó sin efecto el cupo laboral para personas transgénero en la administración pública y estudia una reforma del código penal para eliminar la figura del femicidio, que agrava la pena para el caso de homicidios de mujeres por razones de género.

El avance del gobierno de Milei sobre derechos consagrados para las minorías representa un cambio de paradigma en un país que se ha destacado en las últimas décadas por la aprobación de normas a favor de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario y el aborto, entre otras.

Argentina marcó un hito a nivel regional hace más de cuatro años al aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en forma libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación y fuera de ese plazo si el embarazo fue resultado de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la mujer.

Pese a ello, Amnistía Internacional registró en el último año un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto. Los reclamos van desde la falta de insumos médicos, falta de información sobre ese derecho, existencia de consejerías que desinforman y pretenden disuadir a las mujeres para no abortar, retardos injustificados en el acceso de tratamientos y malos tratos por parte del personal de salud.

"Con estas medidas se busca reinstalar un modelo que relega a mujeres al rol reproductivo y de cuidado", afirmó Belski.

Entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 mujeres accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, según cifras oficiales.