Impacto de los recortes en EEUU en la investigación científica y los científicos

A medida que el gobierno del presidente Donald Trump recortaba miles de millones de dólares en fondos federales para la investigación científica, miles de científicos en Estados Unidos perdían sus empleos o subvenciones, y gobiernos y universidades de todo el mundo vieron una oportunidad.

El programa "Canada Leads" que fue lanzado en abril, espera fomentar a la próxima generación de innovadores al atraer al norte de la frontera a investigadores biomédicos en las primeras etapas de su carrera.

La Universidad de Aix-Marsella en Francia inició en marzo con el programa "Un Lugar Seguro para la Ciencia", comprometiéndose a "acoger" a científicos radicados en Estados Unidos que "puedan sentirse amenazados u obstaculizados en su investigación".

Australia anunció en abril el "Programa de Atracción de Talento Global", el cual promete salarios competitivos y paquetes de reubicación.

"En respuesta a lo que sucede en Estados Unidos", dijo Anna-Maria Arabia, directora de la Academia Australiana de Ciencias, "vemos una oportunidad sin precedentes para atraer a algunas de las mentes más brillantes".

Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha invertido enormes cantidades de dinero en investigación científica que se realiza en universidades independientes y agencias federales. Ese financiamiento ayudó a Estados Unidos a convertirse en la mayor potencia científica del mundo y ha llevado a la invención de teléfonos celulares y el internet, así como a nuevas formas para tratar el cáncer, enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, destacó Holden Thorp, editor en jefe de la revista Science.

Pero hoy ese sistema ha sido estremecido.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, su gobierno ha denunciado lo que asegura que es un despilfarro e ineficiencia en el gasto federal en ciencia y ha realizado importantes recortes a niveles de personal y fondos para subvenciones en la Fundación Nacional de Ciencias, los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus iniciales en inglés), la NASA y otras agencias, además de reducir el financiamiento para la investigación que fluye hacia algunas universidades privadas.

La propuesta de presupuesto de la Casa Blanca para el próximo año pide recortar aproximadamente un 40% el presupuesto de los NIH y un 55% el de la Fundación Nacional de Ciencias.

"El gobierno de Trump está dedicando sus primeros meses a revisar los proyectos de la administración anterior, identificando despilfarros y realineando nuestro gasto en investigación para que coincida con las prioridades del pueblo estadounidense y continúe nuestro dominio en innovación", dijo el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai.

Varias universidades ya han anunciado congelaciones en las contrataciones, recortes de personal o han dejado de admitir a nuevos estudiantes de posgrado. El gobierno federal revocó el jueves la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros, aunque un juez suspendió esa medida.

Las instituciones de investigación en el extranjero siguen con preocupación las colaboraciones que dependen de colegas en Estados Unidos —pero también ven oportunidades para atraer talento.

"Hay amenazas para la ciencia... al sur de la frontera", dijo Brad Wouters, de University Health Network, el principal hospital y centro de investigación médica de Canadá, que lanzó la campaña de reclutamiento "Canada Leads". "Hay todo un grupo de talento, toda un conjunto que está siendo afectado por este momento".

Un lugar seguro para hacer ciencia

Universidades de todo el mundo siempre están tratando de reclutar unas de otras, al igual que las empresas tecnológicas y los negocios en otros campos. Lo inusual del momento actual es que muchos reclutadores globales están apuntando a investigadores prometiendo algo que parece estar bajo una nueva amenaza: Libertad académica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hace unas semanas que el bloque tiene la intención de "consagrar en la ley la libertad de investigación científica". Sus declaraciones se produjeron en el marco del lanzamiento de "Choose Europe for Science" de la UE —el cual estaba en proceso antes de los recortes del gobierno de EEUU, pero que ha buscado capitalizar el momento.

Eric Berton, presidente de la Universidad de Aix-Marsella, expresó una postura similar después de lanzar el programa "Un Lugar Seguro para la Ciencia".

"Nuestros colegas investigadores estadounidenses no están particularmente interesados en el dinero", dijo sobre los solicitantes. "Lo que quieren sobre todo es poder continuar con su investigación y que se preserve su libertad académica".

Demasiado pronto para hablar de una "fuga de cerebros"

Es demasiado pronto para decir cuántos científicos tomarán la decisión de salir de Estados Unidos. Pasarán varios meses antes de que las universidades revisen las solicitudes y distribuyan financiamiento, y más tiempo para que los investigadores desarraiguen sus vidas.

Además, el liderazgo estadounidense en el financiamiento de investigación y desarrollo es enorme, e incluso los significativos recortes pueden dejar en pie algunos programas cruciales. Estados Unidos ha sido el principal financiador mundial de investigación y desarrollo, incluyendo inversión gubernamental, universitaria y privada, durante décadas. En 2023, el país financió el 29% de la investigación y desarrollo a nivel mundial, de acuerdo con la American Association for the Advancement of Science.

Pero algunas instituciones en el extranjero están reportando un interés significativo en investigadores en Estados Unidos. Casi la mitad de las solicitudes para "Safe Place for Science" —139 de un total de 300— provinieron de científicos radicados en Estados Unidos, incluidos investigadores en IA y astrofísica.

Los solicitantes radicados en Estados Unidos para el Instituto de Genética, Biología Molecular y Celular de Francia se duplicaron durante la ronda de reclutamiento de este año con respecto al año pasado.

En la Sociedad Max Planck en Alemania, el Programa de Excelencia Lise Meitner, dirigido a jóvenes investigadoras, atrajo este año al triple de solicitudes de científicas radicadas en Estados Unidos en comparación con el año pasado.

Los reclutadores que trabajan con empresas y organizaciones sin fines de lucro ven una tendencia similar.

Natalie Derry, socia gerente de Global Emerging Sciences Practice para la reclutadora WittKieffer en Reino Unido, dijo que su equipo ha visto un aumento del 25% al 35% en solicitantes de Estados Unidos que llaman espontáneamente sobre puestos vacantes. Cuando se comunican con científicos que radican actualmente en Estados Unidos, "estamos obteniendo una tasa de respuesta mucho más alta de personas que muestran interés".

Aún así, hay obstáculos prácticos que superar para los posibles reclutas, dijo. Eso puede incluir barreras de idioma, organizar el cuidado de niños o ancianos, y diferencias significativas en los programas nacionales de pensiones o jubilación.

Lazos con la comunidad

Brandon Coventry nunca pensó que sopesaría la posibilidad de una carrera científica fuera de Estados Unidos. Pero los recortes en el financiamiento federal y las dudas sobre si se materializarán nuevas subvenciones lo han causado inseguridad. Aunque reacio a dejar a su familia y amigos, ha solicitado trabajo docente en Canadá y Francia.

"Nunca he querido necesariamente dejar Estados Unidos, pero para mí, esta es una opción seria", dijo Coventry, quien es investigador postdoctoral en implantes neuronales en la Universidad de Wisconsin, campus Madison.

Pero no es fácil tomar sus cosas y llevarse una carrera científica, y mucho menos una vida.

Marianna Zhang estudiaba cómo los niños desarrollan estereotipos de raza y género como parte de su investigación postdoctoral en la Universidad de Nueva York cuando fue cancelada su subvención de la Fundación Nacional de Ciencias. Dijo que sintió que "Estados Unidos, como país, ya no estaba interesado en estudiar preguntas como la mía".

Aún así, no estaba segura de su próximo movimiento. "No es una solución fácil, simplemente huir y escapar a otro país", dijo.

Los programas de reclutamiento varían en cuanto a su grado de ambición, desde aquellos que intentan atraer a una decena de investigadores a una sola universidad hasta la iniciativa "Choose Europe" a nivel continental.

Pero no está claro si la cantidad total de financiamiento y nuevos puestos pueden igualar lo que se está perdiendo en Estados Unidos.

Un vacío global

Incluso cuando las universidades e institutos piensan en reclutar talento de Estados Unidos, hay más aprensión que alegría por los recortes de financiamiento.

"La ciencia es un esfuerzo global", dijo Patrick Cramer, director de la Sociedad Max Planck, señalando que los conjuntos de datos y los descubrimientos a menudo se comparten entre colaboradores internacionales.

Uno de los objetivos de las campañas de reclutamiento es "ayudar a prevenir la pérdida de talento para la comunidad científica global", dijo.

Los investigadores de todo el mundo se verán afectados si se cancelan las colaboraciones y las bases de datos se desconectan, afirman los científicos.

"Estados Unidos siempre fue un ejemplo, tanto en ciencia como en educación", dijo Patrick Schultz, presidente del Instituto de Genética, Biología Molecular y Celular de Francia. Así que los recortes y políticas fueron "muy aterradores también para nosotros, porque era un ejemplo para todo el mundo".