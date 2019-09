Impeachment, "la más grande estafa", asegura Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "la más grande estafa en la historia de la política estadounidense" el proceso de destitución que los demócratas iniciaron contra él durante la semana.

El mandatario subió un video a su cuenta de Twitter en el que declaró: "Los demócratas quieren quitarnos el voto, la libertad. Quieren quitarnos todo. No podemos dejar que esto pase. Estamos luchando para drenar el pantano y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo".

Prosiguió: "El país está en riesgo como nunca antes (...) Ellos tratan de detenerme porque yo estoy luchando por ustedes y nunca dejaré que eso (el proceso de impeachment) ocurra".

Anteriormente, el mandatario subió otro mensaje a sus redes sociales en el que dijo que los demócratas no tienen iniciativa y criticó a sus integrantes: "¿Se imaginan si estos despiadados demócratas sin iniciativa, como [Jerrold] Nadler, [Adam] Schiff, AOC [Alexandria Ocasio-Cortez] más tres, y muchos más, tuvieran un Partido Republicano que le hubiera hecho a [en su momento presidente Barack] Obama lo que los sin iniciativa me están haciendo? Oh bueno, tal vez la próxima vez", indicó el mandatario estadounidense.

Nadler es el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y Schiff, líder del Comité de Inteligencia. La joven congresista Ocasio-Cortez, junto a sus colegas Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley forman El Escuadrón, The Squad, reconocidas por ser críticas del actual gobierno.