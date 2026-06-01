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Imponen toque de queda en Newark, por protestas

Por AP

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Imponen toque de queda en Newark, por protestas
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      Newark, Nueva Jersey.- El alcalde de Newark impuso un toque de queda a primera hora del domingo en torno a un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey luego de una serie de enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

      El toque de queda en las inmediaciones de Delaney Hall estará en vigor entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana hasta nuevo aviso, señaló el alcalde Ras Baraka en un comunicado.

      La medida se produjo después de otra noche de tensiones entre las fuerzas del orden y manifestantes en torno a la instalación. Fotografías y videos mostraron a manifestantes mientras derriban barricadas y policías con escudos antimotines que intentan replegar a la multitud. En un video que circula en redes sociales se puede ver a policías a caballo que avanzan entre la multitud en un intento por dispersar a manifestantes.

      Las protestas en Delaney Hall, una instalación con capacidad para 1.000 camas, comenzaron a principios de este mes después de que grupos defensores de derechos aseguraron que los detenidos iniciaron una huelga de hambre como protesta a las malas condiciones dentro del lugar.

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