Impulsan reforma para cadena perpetua
SAN SALVADOR.- El Congreso de El Salvador, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó el martes una reforma constitucional con el fin de establecer la cadena perpetua, en un país que ha encarcelado a más del 1% de su población en su guerra contra las pandillas.
La iniciativa fue aprobada con los votos de 59 de los 60 diputados, incluyendo dos de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La diputada del partido conservador VAMOS, Claudia Ortiz, fue la única en votar en contra.
Durante el debate, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, explicó que esta reforma se aplicará a quienes hayan cometido homicidios, feminicidios y violaciones. Agregó que la iniciativa pone al centro el "derecho de vivir sin miedo".
La reforma pasó a estudio de la Comisión Política que deberá discutirla y ratificarla la próxima plenaria el martes.
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El presidente Bukele había anunciado en su cuenta de X que su gabinete de seguridad estaba presentando una reforma sobre la cadena perpetua, prohibida en la Carta Fudamental.
Esto ocurre tras varias rondas de reformas constitucionales impulsadas por Nayib Bukele, las cuales han sido duramente criticadas.
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