Incendio arrasa con edificio residencial en Emiratos Árabes Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Un edificio residencial en la ciudad de Ajmán, en Emiratos Árabes Unidos, quedó envuelto en llamas, informó la policía. Videos del incendio se hicieron virales.

Aunque en un principio se pensó que se trataba de un incendio que afectó el mismo complejo de torres en 2016, NBO y otros medios, como Spectator Index, dijeron que se trata de un nuevo incendio ocurrido esta noche. Luego, la policía lo confirmó.

Camiones de bomberos acudieron a extinguir el infierno que envolvió el rascacielos. De momento, se desconoce si hay víctimas.

En el incendio de 2016, el fuego se propagó a una torre vecina, en el complejo Ajam One, donde hay 12 torres con unos 3 mil departamentos. En su momento, BBC News dijo que los residentes fueron evacuados, aunque varias personas fueron atendidas por problemas respiratorios y heridas leves.

Esta noche, las autoridades pidieron a la gente no acercarse a la zona afectada. No se conocen aún las causas del siniestro. A quienes viven en la zona, se les pidió mantenerse en casa debido al humo, para evitar problemas al respirar.

Después de algunas horas, los bomberos lograron apagar el fuego. En el lugar se estableció una estación móvil de policía para hacer indagaciones.

En la misma ciudad de Ajmán, pero en la zona industrial, se declaró un incendio enorme en febrero pasado que se extendió a una fábrica de aceite lubricante, un edificio residencial, una imprenta, bodegas y vehículos. Solo cinco personas sufrieron heridas moderadas. Sin embargo, la afectación económica fue significativa.