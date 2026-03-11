logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Incendio de autobús deja 6 muertos en Suiza

Por AP

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio de autobús deja 6 muertos en Suiza

GINEBRA.- Un autobús se incendió el martes en un poblado al oeste de la capital suiza, causando la muerte de por lo menos seis personas, mientras que otras tres fueron hospitalizadas con heridas graves, informó la policía.

La causa del incendio podría ser un "acto voluntario" no especificado, informó el portavoz policial de la región de Friburgo, Frederic Papaux. El incidente ocurrió en la localidad de Kerzers, a unos 25 kilómetros al oeste de la capital, Berna.

El autobús de transporte regional es operado por PostBus, una compañía afiliada al servicio postal nacional. Medios suizos difundieron imágenes del lugar en donde se podían ver las llamas que salían del vehículo.

"Después de acudir rápidamente al lugar, los equipos de rescate constataron que el vehículo estaba totalmente envuelto en llamas", informó el gobierno regional en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ambulancias y helicópteros se trasladaron a hospitales a tres personas con heridas de gravedad, mientras que otras dos recibieron atención médica en el lugar, destacó la policía.

Papaux señaló que al menos seis personas murieron y ya se dio inicio a una investigación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Incendio en autobús PostBus en Kerzers deja seis muertos
    Incendio en autobús PostBus en Kerzers deja seis muertos

    Incendio en autobús PostBus en Kerzers deja seis muertos

    SLP

    AP

    El incendio ocurrió en un autobús regional operado por PostBus en Kerzers, a 25 km de Berna.

    Juristas internacionales presentan informe sobre crímenes en El Salvador
    Juristas internacionales presentan informe sobre crímenes en El Salvador

    Juristas internacionales presentan informe sobre crímenes en El Salvador

    SLP

    AP

    Se documentan torturas, encarcelamientos arbitrarios y violencia sexual bajo estado de excepción.

    División en Estados Unidos por acción militar contra Irán
    División en Estados Unidos por acción militar contra Irán

    División en Estados Unidos por acción militar contra Irán

    SLP

    AP

    Más de la mitad de los estadounidenses se opone a la acción militar contra Irán, según sondeos recientes.

    Irán ataca infraestructura petrolera en golfo Pérsico y causa muertes
    Irán ataca infraestructura petrolera en golfo Pérsico y causa muertes

    Irán ataca infraestructura petrolera en golfo Pérsico y causa muertes

    SLP

    AP

    El Pentágono anuncia aumento en operaciones militares contra Irán tras 11 días de conflicto activo.