Incendio descontrolado arrasa vecindario en Japón
Más de 170 personas evacuadas por incendio en Japón
TOKIO (AP) — Cuadrillas de bomberos combatían la mañana del miércoles un incendio fuera de control que ha arrasado con un vecindario en el suroeste de Japón, donde más de 170 personas se han visto obligadas a evacuar.
Al menos 170 hogares han resultado dañados y un hombre de unos 70 años fue reportado como desaparecido, informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres de Japón.
El incendio comenzó la noche del martes en medio de fuertes vientos cerca de un puerto pesquero en la ciudad de Oita y se extendió hacia un bosque. Oita se encuentra en la isla de Kyushu, en el sur del país.
Una residente comentó a la Agencia de Noticias Kyodo que huyó rápidamente sin poder llevar consigo muchas de sus pertenencias debido a que el fuego "se propagó en un abrir y cerrar de ojos".
