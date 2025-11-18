logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Incendio descontrolado arrasa vecindario en Japón

Más de 170 personas evacuadas por incendio en Japón

Por AP

Noviembre 18, 2025 08:56 p.m.
A
Incendio descontrolado arrasa vecindario en Japón

TOKIO (AP) — Cuadrillas de bomberos combatían la mañana del miércoles un incendio fuera de control que ha arrasado con un vecindario en el suroeste de Japón, donde más de 170 personas se han visto obligadas a evacuar.

Al menos 170 hogares han resultado dañados y un hombre de unos 70 años fue reportado como desaparecido, informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres de Japón.

El incendio comenzó la noche del martes en medio de fuertes vientos cerca de un puerto pesquero en la ciudad de Oita y se extendió hacia un bosque. Oita se encuentra en la isla de Kyushu, en el sur del país.

Una residente comentó a la Agencia de Noticias Kyodo que huyó rápidamente sin poder llevar consigo muchas de sus pertenencias debido a que el fuego "se propagó en un abrir y cerrar de ojos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio descontrolado arrasa vecindario en Japón
Incendio descontrolado arrasa vecindario en Japón

Incendio descontrolado arrasa vecindario en Japón

SLP

AP

Más de 170 personas evacuadas por incendio en Japón

Donald Trump afirma salvar vidas con ataques militares contra drogas en Estados Unidos
Donald Trump afirma salvar vidas con ataques militares contra drogas en Estados Unidos

Donald Trump afirma salvar vidas con ataques militares contra drogas en Estados Unidos

SLP

AP

Las cifras de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos contradicen las declaraciones de Trump.

Altos mandos militares condenados por intento de golpe en Brasil
Altos mandos militares condenados por intento de golpe en Brasil

Altos mandos militares condenados por intento de golpe en Brasil

SLP

AP

El caso Bolsonaro y Lula en Brasil resulta en condenas por planear asesinatos de altos funcionarios.

Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima
Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima

Gobierno peruano destina policía para combatir delincuencia en Lima

SLP

AP

Medidas se toman ante el aumento de extorsiones y asesinatos en Lima