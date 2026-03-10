logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Incendio en barcaza moviliza Guardia Costera en Delaware

El Departamento de Recursos Naturales de Delaware monitorea la calidad del aire tras el incendio.

Por AP

Marzo 10, 2026 06:52 p.m.
A
Incendio en barcaza moviliza Guardia Costera en Delaware

NEW CASTLE, Delaware, EE.UU. (AP) — Ardía un enorme incendio el martes por la mañana en una barcaza que transportaba montones de chatarra metálica en la bahía de Delaware.

Guardia Costera y bomberos responden al incendio

La Guardia Costera respondió después de las 8 a.m. a reportes del incendio y envió un helicóptero y dos embarcaciones al agua, reveló el suboficial de primera clase Matthew West. Los departamentos de bomberos locales, incluidos los de Filadelfia y Wilmington, Delaware, también respondieron. Un remolcador estaba moviendo la barcaza no tripulada en el momento del incendio, dijo West, y agregó que no hubo heridos.

Impacto en la bahía y medidas ambientales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La bahía de Delaware es un estuario del río Delaware entre Delaware y Nueva Jersey. El tráfico marítimo tampoco se vio afectado por el incendio, que seguía ardiendo varias horas después, añadió. La barcaza parecía estar inmóvil mientras embarcaciones a ambos lados disparaban cañones de agua contra los montones de metal en llamas. Densas columnas de humo se elevaban desde varios focos que ardían en la embarcación que se desplazaba hacia el lado de Nueva Jersey de la bahía.

West dijo que la causa del incendio seguía bajo investigación.

En un comunicado, el Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware dijo que la barcaza estaba siendo trasladada a aguas menos profundas y que estaba en el lugar realizando monitoreo del aire.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio en barcaza moviliza Guardia Costera en Delaware
Incendio en barcaza moviliza Guardia Costera en Delaware

Incendio en barcaza moviliza Guardia Costera en Delaware

SLP

AP

El Departamento de Recursos Naturales de Delaware monitorea la calidad del aire tras el incendio.

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial
Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

SLP

AP

La Unión Industrial Argentina advierte sobre la pérdida de empleos y dificultades del sector ante la política de importaciones de Milei.

ONU rechaza orden de cierre en base Akobo y protege civiles
ONU rechaza orden de cierre en base Akobo y protege civiles

ONU rechaza orden de cierre en base Akobo y protege civiles

SLP

AP

Organizaciones humanitarias alertan sobre escasez y riesgos para civiles en Akobo.

Irán acusa a ONU de hacer vista gorda con guerra y recompensar al agresor
Irán acusa a ONU de hacer vista gorda con guerra y recompensar al agresor

Irán acusa a ONU de hacer "vista gorda" con guerra y "recompensar al agresor"

SLP

EFE

Irán detalla daños civiles y exige condena internacional por ataques en su territorio.