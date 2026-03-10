Incendio en barcaza moviliza Guardia Costera en Delaware
El Departamento de Recursos Naturales de Delaware monitorea la calidad del aire tras el incendio.
NEW CASTLE, Delaware, EE.UU. (AP) — Ardía un enorme incendio el martes por la mañana en una barcaza que transportaba montones de chatarra metálica en la bahía de Delaware.
Guardia Costera y bomberos responden al incendio
La Guardia Costera respondió después de las 8 a.m. a reportes del incendio y envió un helicóptero y dos embarcaciones al agua, reveló el suboficial de primera clase Matthew West. Los departamentos de bomberos locales, incluidos los de Filadelfia y Wilmington, Delaware, también respondieron. Un remolcador estaba moviendo la barcaza no tripulada en el momento del incendio, dijo West, y agregó que no hubo heridos.
Impacto en la bahía y medidas ambientales
La bahía de Delaware es un estuario del río Delaware entre Delaware y Nueva Jersey. El tráfico marítimo tampoco se vio afectado por el incendio, que seguía ardiendo varias horas después, añadió. La barcaza parecía estar inmóvil mientras embarcaciones a ambos lados disparaban cañones de agua contra los montones de metal en llamas. Densas columnas de humo se elevaban desde varios focos que ardían en la embarcación que se desplazaba hacia el lado de Nueva Jersey de la bahía.
West dijo que la causa del incendio seguía bajo investigación.
En un comunicado, el Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware dijo que la barcaza estaba siendo trasladada a aguas menos profundas y que estaba en el lugar realizando monitoreo del aire.
