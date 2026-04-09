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Incendio en el Parque Olímpico de Río

Por AP

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio en el Parque Olímpico de Río

RÍO DE JANEIRO.- Un incendio se desató la mañana del miércoles en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, lo que provocó una importante respuesta de emergencia en la que participaron unos 80 bomberos y 20 vehículos, informaron las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos Militar del estado indicó que el fuego estaba bajo control y en gran medida se limitó al techo de lona del recinto. No se reportaron heridos, y el interior del edificio —incluido el Museo Olímpico— permaneció intacto.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, dijo a los periodistas que una pequeña parte del museo olímpico de la ciudad, con 1.000 piezas, que se encuentra dentro del velódromo, se vio afectada, pero que podría arreglarse con solo reparaciones menores.

"La estructura del propio velódromo está preservada y la pista no ha sido afectada en absoluto", dijo Cavaliere.

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Aunque la causa de este incidente está actualmente bajo investigación, la instalación tiene antecedentes de incendios en el techo. 

En 2017 se registraron dos siniestros similares, ambos provocados por farolillos de papel lanzados al cielo que cayeron sobre la estructura.

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