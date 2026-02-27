Incendio en Ohio mata a 6,000 cerdos

London, Ohio.- Un incendio en un complejo de granjas porcinas de Ohio mató a unos 6,000 de los animales y generó una gran columna de humo que podía verse a varios kilómetros a través del paisaje rural, dijo un funcionario.

Varios departamentos de bomberos respondieron en medio de vientos sostenidos de alrededor de 32 km/h (20 mph), con ráfagas de hasta 56 km/h (35 mph), lo que aceleró la propagación del fuego, y debido a que el suministro de agua en la zona era limitado, se requirieron extensas operaciones de transporte de agua.

Dos de los cinco grandes edificios agrícolas estaban "fuertemente afectados por el fuego", y tomó cinco horas controlar el incendio, indicó el jefe Brian Bennington, del Departamento de Bomberos de Central Townships.

Unos 1,500 cerdos sobrevivieron y fueron trasladados a otro lugar, señaló. No hubo personas heridas. Bennington señaló que los desechos de cerdo almacenados debajo de los edificios fueron contenidos.

Una estructura oscurecida estaba parcialmente colapsada, y escombros carbonizados se apilaban junto a varios silos metálicos oscurecidos donde las llamas habían arrasado. Pero el impacto parecía concentrado en un área del complejo de la granja, y otros edificios cercanos quedaron intactos.